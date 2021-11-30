https://ru.sputnik.md/20211130/gretsia-vaktsinatsiya-covid-19-46831738.html

Вакцинация от COVID-19 для греков старше 60 лет обязательна, за отказ – штраф

Вакцинация от COVID-19 для греков старше 60 лет обязательна, за отказ – штраф

Взрослому населению Греции в преддверии рождественских праздников обещаны бесплатные тесты.

2021-11-30T23:30+0200

2021-11-30T23:30+0200

2021-11-30T23:30+0200

коронавирус

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вакцинация

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Гражданам Греции старше 60 лет прививаться от коронавируса нужно обязательно, в случае отказа грозит ежемесячный штраф в размере 100 евро, пишут "Известия" со ссылкой на выступление премьер-министра республики Кириакоса Мицотакиса на заседании Совета министров.По словам министра, перед рождественскими праздниками и после них государство предоставит бесплатные тесты всему взрослому населению, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей инфекции."С 6 по 12 декабря правительство Греции предоставит бесплатный тест самотестирования любому взрослому, вакцинированному или нет. Это нужно, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса до Рождества. Это также будет сделано с 3 по 7 января 2022 года для мониторинга распространения болезни во время праздников", — заключил премьер.Он также проинформировал, что трое из четырех жителей Греции в возрасте старше 12 лет выбирают прививку, а вот среди граждан старше 60 лет вакцинированы только 60 тысяч из 580 тысяч непривитых в ноябре.Премьер отметил, что непривитые в возрасте 60 лет и старше должны будут записаться на вакцинацию до 16 января. В случае отказа будет налагаться административный штраф – по 100 евро каждый месяц. Согласно законодательству, собранные средства направят в специальный фонд для финансирования больниц.С субботы, 27 ноября, в Греции по рекомендации Комитет по здравоохранению действует строгий санитарный протокол для путешественников из стран южной Африки. Мера призвана не допустить распространение нового штамма "омикрон".По рекомендации Комитета по здравоохранению правительство приняло решения по ограничениям для ЮАР, Ботсваны, Намибии, Лесото, Зимбабве, Мозамбика, Эсватини, Замбии и Малави.Путешественники из стран южной Африки смогут поехать в Грецию исключительно по серьезным причинам и при наличии специального разрешения посольства или консульства. По прибытии в страну они будут помещены на 10-дневный карантин в карантинный госпиталь. Им предстоит пройти три молекулярных теста: один перед поездкой, один по прибытии в Грецию и один во время карантина.

https://ru.sputnik.md/20211119/premer-gretsii-predlozhil-priznavat-kovid-sertifikat-posle-tretey-privivki-46531984.html

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в мире, греция, вакцинация