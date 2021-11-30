Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211130/ionitse-kak-novyy-tarif-na-gaz-otrazitsya-na-schetakh-za-otoplenie-46787964.html
Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
Экономический эксперт и экс-депутат объяснил, почему, сделав молдаван экономнее, энергетический кризис навел порядок в сфере теплоснабжения Кишинева.
2021-11-30T17:00+0200
2021-11-30T17:00+0200
радио
экспертиза
подкасты
отопление
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1d/46788006_0:174:1920:1254_1920x0_80_0_0_f92e12a04dd5d648b143b668e375cfbb.jpg
Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
В сравнении с 90-ми годами, сегодня граждане Молдовы стали состоятельнее, потому что до 2015 года среднестатистический гражданин на среднюю зарплату мог оплатить 300-500 кубометров газа. До недавнего повышения цены на газ в Молдове гражданин мог купить 1800 кубометров газа, и даже после повышения тарифа на газ эта цифра остается больше, нежели покупательская способность граждан в первые 25 лет независимости. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.Сегодня стоимость газа в Молдове выросла в 2,4 раза, а тепла – в 0,6 раза, что, по мнению Ионицэ, сделает автономное газовое отопление уделом состоятельных молдаван.По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена вырастет в 2,4 раза. Тариф предварительный, и до 30 ноября 2021 года регулятор может его пересмотреть.По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрил новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1d/46788006_136:0:1841:1279_1920x0_80_0_0_e50bb1ed3650a18a7348e27e0a582195.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экспертиза, подкасты, аудио, отопление, газ

Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление

17:00 30.11.2021
Радио
Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
Подписаться на
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Экономический эксперт и экс-депутат объяснил, как энергетический кризис навел порядок в сфере теплоснабжения Кишинева.
В сравнении с 90-ми годами, сегодня граждане Молдовы стали состоятельнее, потому что до 2015 года среднестатистический гражданин на среднюю зарплату мог оплатить 300-500 кубометров газа. До недавнего повышения цены на газ в Молдове гражданин мог купить 1800 кубометров газа, и даже после повышения тарифа на газ эта цифра остается больше, нежели покупательская способность граждан в первые 25 лет независимости. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"В любом кризисе есть и плюсы. До недавнего времени индивидуальное отопление в Кишиневе было дешевле централизованного, что абсурдно, поскольку в остальном мире это наоборот. Кроме того, непонятно, для чего в Кишиневе провели две дублирующие сети – одна для теплоснабжения, вторая – газовая", – говорит эксперт.

Сегодня стоимость газа в Молдове выросла в 2,4 раза, а тепла – в 0,6 раза, что, по мнению Ионицэ, сделает автономное газовое отопление уделом состоятельных молдаван.

"До повышения стоимости газа граждане устанавливали автономное отопление для экономии. Этот кризис должен сделать нас умнее и бережливее, ведь потери тепла в Молдове доходят до 70%, и отапливать вместо квартиры улицу – не совсем нормально", – заключил собеседник.

По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена вырастет в 2,4 раза. Тариф предварительный, и до 30 ноября 2021 года регулятор может его пересмотреть.
По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрил новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:00Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
16:43В заброшенном доме арестованы два вора
16:34Попеску – о том, почему откладывается встреча в формате "5+2"
16:13Студенты из Молдовы участвуют в Межународной парламентской школе СНГ
15:49Роберто Бордин ушел с поста главного тренера сборной Молдовы по футболу
15:28Тела 20 погибших обнаружены в шахте "Листвяжная"
15:10Попеску рассказал, при каких условиях Санду может встретиться с Путиным
14:51Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира
14:37Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур
14:17Попеску: отношения с Россией носят стратегический характер
13:42Фактор страха: "омикрон" обрушил нефть и пошел за рублем
13:27Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами
13:01Бензин и дизтопливо в Молдове продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на 1 декабря
12:45За отказ от вакцинации в Австрии будут штрафовать до 7200 евро – СМИ
12:25В АО "Молдовагаз" обновлен состав Наблюдательного совета
12:10Водительские права за 900 евро в обход закона: чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы
11:45С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах
11:15Вступил в силу закон о компенсациях на газ и тепло для бытовых потребителей
11:01Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам
10:25Минздрав – о бустерной дозе вакцины, в том числе для привитых "Спутником V"