https://ru.sputnik.md/20211130/ionitse-kak-novyy-tarif-na-gaz-otrazitsya-na-schetakh-za-otoplenie-46787964.html

Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление

Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление

Экономический эксперт и экс-депутат объяснил, почему, сделав молдаван экономнее, энергетический кризис навел порядок в сфере теплоснабжения Кишинева.

2021-11-30T17:00+0200

2021-11-30T17:00+0200

2021-11-30T17:00+0200

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Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление

В сравнении с 90-ми годами, сегодня граждане Молдовы стали состоятельнее, потому что до 2015 года среднестатистический гражданин на среднюю зарплату мог оплатить 300-500 кубометров газа. До недавнего повышения цены на газ в Молдове гражданин мог купить 1800 кубометров газа, и даже после повышения тарифа на газ эта цифра остается больше, нежели покупательская способность граждан в первые 25 лет независимости. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.Сегодня стоимость газа в Молдове выросла в 2,4 раза, а тепла – в 0,6 раза, что, по мнению Ионицэ, сделает автономное газовое отопление уделом состоятельных молдаван.По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена вырастет в 2,4 раза. Тариф предварительный, и до 30 ноября 2021 года регулятор может его пересмотреть.По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрил новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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