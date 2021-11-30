https://ru.sputnik.md/20211130/ionitse-kak-novyy-tarif-na-gaz-otrazitsya-na-schetakh-za-otoplenie-46787964.html
Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
Экономический эксперт и экс-депутат объяснил, почему, сделав молдаван экономнее, энергетический кризис навел порядок в сфере теплоснабжения Кишинева.
2021-11-30T17:00+0200
2021-11-30T17:00+0200
2021-11-30T17:00+0200
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Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
В сравнении с 90-ми годами, сегодня граждане Молдовы стали состоятельнее, потому что до 2015 года среднестатистический гражданин на среднюю зарплату мог оплатить 300-500 кубометров газа. До недавнего повышения цены на газ в Молдове гражданин мог купить 1800 кубометров газа, и даже после повышения тарифа на газ эта цифра остается больше, нежели покупательская способность граждан в первые 25 лет независимости. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.Сегодня стоимость газа в Молдове выросла в 2,4 раза, а тепла – в 0,6 раза, что, по мнению Ионицэ, сделает автономное газовое отопление уделом состоятельных молдаван.По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена вырастет в 2,4 раза. Тариф предварительный, и до 30 ноября 2021 года регулятор может его пересмотреть.По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрил новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, отопление, газ
Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
Экономический эксперт и экс-депутат объяснил, как энергетический кризис навел порядок в сфере теплоснабжения Кишинева.
В сравнении с 90-ми годами, сегодня граждане Молдовы стали состоятельнее, потому что до 2015 года среднестатистический гражданин на среднюю зарплату мог оплатить 300-500 кубометров газа. До недавнего повышения цены на газ в Молдове гражданин мог купить 1800 кубометров газа, и даже после повышения тарифа на газ эта цифра остается больше, нежели покупательская способность граждан в первые 25 лет независимости. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
"В любом кризисе есть и плюсы. До недавнего времени индивидуальное отопление в Кишиневе было дешевле централизованного, что абсурдно, поскольку в остальном мире это наоборот. Кроме того, непонятно, для чего в Кишиневе провели две дублирующие сети – одна для теплоснабжения, вторая – газовая", – говорит эксперт.
Сегодня стоимость газа в Молдове выросла в 2,4 раза, а тепла – в 0,6 раза, что, по мнению Ионицэ, сделает автономное газовое отопление уделом состоятельных молдаван.
"До повышения стоимости газа граждане устанавливали автономное отопление для экономии. Этот кризис должен сделать нас умнее и бережливее, ведь потери тепла в Молдове доходят до 70%, и отапливать вместо квартиры улицу – не совсем нормально", – заключил собеседник.
По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена вырастет в 2,4 раза. Тариф предварительный, и до 30 ноября 2021 года регулятор может его пересмотреть.
По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрил новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).