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Как протекает болезнь у заразившихся штаммом "омикрон"
Как протекает болезнь у заразившихся штаммом "омикрон"
У заболевших штаммом "омикрон" не выявлены серьезные осложнения
2021-11-30T17:38+0200
2021-11-30T18:12+0200
коронавирус
европейский союз
болезнь
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. У заболевших штаммом "омикрон" не выявлены серьезные осложнения, передает РИА Новости. На данный момент в Евросоюзе подтверждены 44 случая заражения новым штаммом, ни у кого из больных не наблюдалось серьезных осложнений, говорится в заявлении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)."На 30 ноября 2021 года было выявлено 44 подтвержденных случая SARS-CoV-2 Omicron в 11 государствах Европейского союза и Европейской экономической зоны… Все случаи, по которым имеется информация, протекали бессимптомно или с симптомами средней тяжести. До сих пор не сообщалось о сложных случаях или летальных исходах", – говорится в заявлении ECDC.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211130/vse-chto-vy-khoteli-uznat-pro-shtamm-omikron-no-boyalis-sprosit-46814432.html
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европейский союз, болезнь

Как протекает болезнь у заразившихся штаммом "омикрон"

17:38 30.11.2021 (обновлено: 18:12 30.11.2021)
© Inquam Photos / OCTAV GANEAБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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До настоящего времени не было зафиксировано ни одного летального исхода от нового штамма.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. У заболевших штаммом "омикрон" не выявлены серьезные осложнения, передает РИА Новости. На данный момент в Евросоюзе подтверждены 44 случая заражения новым штаммом, ни у кого из больных не наблюдалось серьезных осложнений, говорится в заявлении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

"На 30 ноября 2021 года было выявлено 44 подтвержденных случая SARS-CoV-2 Omicron в 11 государствах Европейского союза и Европейской экономической зоны… Все случаи, по которым имеется информация, протекали бессимптомно или с симптомами средней тяжести. До сих пор не сообщалось о сложных случаях или летальных исходах", – говорится в заявлении ECDC.
Все, что вы хотели узнать про штамм Омикрон, но боялись спросить - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
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Все, что вы хотели узнать про штамм "омикрон", но боялись спросить
08:30
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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