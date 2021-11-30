https://ru.sputnik.md/20211130/konsulskiy-otdel-posolstva-rumynii-kishineve-soobschaet-pereryvakh-rabote-46820649.html

Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе сообщает о перерывах в работе

Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе сообщает о перерывах в работе

Посольство Румынии в Молдовесообщает, что 30 ноября и 1 декабря будут предоставляться только срочные консульские услуги.

2021-11-30T09:32+0200

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2021-11-30T11:32+0200

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе не будет работать во вторник, 30 ноября, и в среду, 1 декабря. Об этом говорится в сообщении посольства в социальных сетях.В эти два дня, сообщает посольство, будут предоставляться только экстренные консульские услуги, которые можно будет запросить по телефону 00373 68 33 63 63 (для румынских граждан, оказавшихся в сложной, особой, чрезвычайной ситуации – несчастных случаях с пострадавшими, смерти, а также в случае бедствия и других опасных или чрезвычайных ситуациях).В Румынии 30 ноября отмечается День Апостола Андрея, этот праздник является государственным. А 1 декабря Румыния празднует день основания современного государства, в 1918 году 1 декабря произошло объединение Румынии и Трансильвании.

https://ru.sputnik.md/20211129/rumyniya-evakuiruet-iz-yuar-svoikh-grazhdan-iz-za-opasnosti-zarazheniya-shtammom-omikron-46784510.html

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