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Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе сообщает о перерывах в работе
Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе сообщает о перерывах в работе
Посольство Румынии в Молдовесообщает, что 30 ноября и 1 декабря будут предоставляться только срочные консульские услуги.
2021-11-30T09:32+0200
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе не будет работать во вторник, 30 ноября, и в среду, 1 декабря. Об этом говорится в сообщении посольства в социальных сетях.В эти два дня, сообщает посольство, будут предоставляться только экстренные консульские услуги, которые можно будет запросить по телефону 00373 68 33 63 63 (для румынских граждан, оказавшихся в сложной, особой, чрезвычайной ситуации – несчастных случаях с пострадавшими, смерти, а также в случае бедствия и других опасных или чрезвычайных ситуациях).В Румынии 30 ноября отмечается День Апостола Андрея, этот праздник является государственным. А 1 декабря Румыния празднует день основания современного государства, в 1918 году 1 декабря произошло объединение Румынии и Трансильвании.
https://ru.sputnik.md/20211129/rumyniya-evakuiruet-iz-yuar-svoikh-grazhdan-iz-za-opasnosti-zarazheniya-shtammom-omikron-46784510.html
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Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе сообщает о перерывах в работе

09:32 30.11.2021 (обновлено: 11:32 30.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПосольство Румынии в Молдове
Посольство Румынии в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Посольство информирует, что 30 ноября и 1 декабря будут предоставляться только срочные консульские услуги.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе не будет работать во вторник, 30 ноября, и в среду, 1 декабря. Об этом говорится в сообщении посольства в социальных сетях.

"В связи с тем, что в Румынии 30 ноября и 1 декабря объявлены выходными днями, консульский отдел посольства Румынии в Республике Молдова не будет работать с населением в этот период", – отмечает посольство.

В эти два дня, сообщает посольство, будут предоставляться только экстренные консульские услуги, которые можно будет запросить по телефону 00373 68 33 63 63 (для румынских граждан, оказавшихся в сложной, особой, чрезвычайной ситуации – несчастных случаях с пострадавшими, смерти, а также в случае бедствия и других опасных или чрезвычайных ситуациях).
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