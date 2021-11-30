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Курс валют на среду: евро растет, доллар сдает позиции

Курс валют на среду: евро растет, доллар сдает позиции

Евро растет в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-30T22:00+0200

2021-11-30T22:00+0200

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 1 декабря. Евро продолжит расти в цене по отношению к молдавскому лею, а доллар несколько подешевеет.Евро станет дороже на девять банов и закрепится на уровне 20,1160 лея.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,7288 лея.Что касается остальных валют, то 1 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2376 лея. Стоимость украинской гривны подрастет до 0,6533 лея. Румынский лей поднимется до 4,0625 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.

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2021

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рубль, курс валют в молдове, доллар, евро