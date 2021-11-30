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https://ru.sputnik.md/20211130/lavrov-ssha-so-vsekh-storon-oblozhili-rossiyu-voennymi-bazami-46823915.html
Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами
Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами
Глава МИД России также отметил нагнетание Западом истерии у границ страны.
2021-11-30T13:27+0200
2021-11-30T13:27+0200
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сша
сергей лавров
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КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Соединенные Штаты Америки со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию у границ РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Заявления главы российской дипломатии прозвучали на выступлении в рамках ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова "Диалог во имя будущего".Он также отметил, что множество вопросов вызывает затея саммита демократий США. "Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря, на него приглашены 110 стран, кроме России и Китая. Сергей Лавров задался вопросом, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества."Сейчас президент (США Джо) Байден созывает саммит демократий. Абсолютно волюнтаристски определил список из 110 стран, я не буду на этом подробно останавливаться, наверняка, вы этот список видели, он вызывает огромное количество вопросов, как и сама затея саммита демократий, что подразумевает право Соединенных Штатов, самоприсвоенное право Вашингтона определять, кто демократии, кто нет. Почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества?" - отметил глава МИД.Кроме того, министр говорил о том, что США с союзниками внедряют в Азиатско-Тихоокеанском регионе конфронтационные схемы, направленные на сдерживание других стран."На все на это накладывается и происходящее в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где взамен универсальных организаций, форумов, которые формировались вокруг АСЕАН, сейчас продвигают конфронтационные схемы, называют их Индо-Тихоокеанскими стратегиями, создали четверку с явно выраженной антикитайской сутью. Сейчас вот создается военно-технологический блок AUKUS", - сказал он.По словам Лаврова, в регионе, где раньше преобладали позитивные и конструктивные объединительные тенденции на поиск консенсуса и компромисса, внедряются "откровенно конфронтационные" схемы на сдерживание одних стран другими.
https://ru.sputnik.md/20211122/lavrov-ssha-i-evropa-pytayutsya-zapreschat-tretim-stranam-torgovat-s-rossiey-46613413.html
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в мире, россия, сша, сергей лавров

Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами

13:27 30.11.2021
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД России также отметил нагнетание Западом истерии у границ страны.
КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Соединенные Штаты Америки со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию у границ РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Заявления главы российской дипломатии прозвучали на выступлении в рамках ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова "Диалог во имя будущего".
"То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами - это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ РФ - ред.)", - сказал Лавров.
Он также отметил, что множество вопросов вызывает затея саммита демократий США. "Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря, на него приглашены 110 стран, кроме России и Китая.
Сергей Лавров задался вопросом, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества.

"Сейчас президент (США Джо) Байден созывает саммит демократий. Абсолютно волюнтаристски определил список из 110 стран, я не буду на этом подробно останавливаться, наверняка, вы этот список видели, он вызывает огромное количество вопросов, как и сама затея саммита демократий, что подразумевает право Соединенных Штатов, самоприсвоенное право Вашингтона определять, кто демократии, кто нет. Почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества?" - отметил глава МИД.
Кроме того, министр говорил о том, что США с союзниками внедряют в Азиатско-Тихоокеанском регионе конфронтационные схемы, направленные на сдерживание других стран.
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"На все на это накладывается и происходящее в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где взамен универсальных организаций, форумов, которые формировались вокруг АСЕАН, сейчас продвигают конфронтационные схемы, называют их Индо-Тихоокеанскими стратегиями, создали четверку с явно выраженной антикитайской сутью. Сейчас вот создается военно-технологический блок AUKUS", - сказал он.

По словам Лаврова, в регионе, где раньше преобладали позитивные и конструктивные объединительные тенденции на поиск консенсуса и компромисса, внедряются "откровенно конфронтационные" схемы на сдерживание одних стран другими.
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