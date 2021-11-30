https://ru.sputnik.md/20211130/lavrov-ssha-so-vsekh-storon-oblozhili-rossiyu-voennymi-bazami-46823915.html

Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами

Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами

Глава МИД России также отметил нагнетание Западом истерии у границ страны.

2021-11-30T13:27+0200

2021-11-30T13:27+0200

2021-11-30T13:27+0200

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КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Соединенные Штаты Америки со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию у границ РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Заявления главы российской дипломатии прозвучали на выступлении в рамках ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова "Диалог во имя будущего".Он также отметил, что множество вопросов вызывает затея саммита демократий США. "Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря, на него приглашены 110 стран, кроме России и Китая. Сергей Лавров задался вопросом, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества."Сейчас президент (США Джо) Байден созывает саммит демократий. Абсолютно волюнтаристски определил список из 110 стран, я не буду на этом подробно останавливаться, наверняка, вы этот список видели, он вызывает огромное количество вопросов, как и сама затея саммита демократий, что подразумевает право Соединенных Штатов, самоприсвоенное право Вашингтона определять, кто демократии, кто нет. Почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества?" - отметил глава МИД.Кроме того, министр говорил о том, что США с союзниками внедряют в Азиатско-Тихоокеанском регионе конфронтационные схемы, направленные на сдерживание других стран."На все на это накладывается и происходящее в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где взамен универсальных организаций, форумов, которые формировались вокруг АСЕАН, сейчас продвигают конфронтационные схемы, называют их Индо-Тихоокеанскими стратегиями, создали четверку с явно выраженной антикитайской сутью. Сейчас вот создается военно-технологический блок AUKUS", - сказал он.По словам Лаврова, в регионе, где раньше преобладали позитивные и конструктивные объединительные тенденции на поиск консенсуса и компромисса, внедряются "откровенно конфронтационные" схемы на сдерживание одних стран другими.

https://ru.sputnik.md/20211122/lavrov-ssha-i-evropa-pytayutsya-zapreschat-tretim-stranam-torgovat-s-rossiey-46613413.html

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