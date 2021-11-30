https://ru.sputnik.md/20211130/minzdrav-kakuyu-vaktsinu-vybrat-busternoy-dozy-privitym-sputnikom-v-46822241.html

Минздрав – о бустерной дозе вакцины, в том числе для привитых "Спутником V"

Минздрав – о бустерной дозе вакцины, в том числе для привитых "Спутником V"

В минздраве представили схему вакцинации третьей дозой вакцины и уточнили, какими вакцинами можно будет сделать бустерную прививку.

2021-11-30T10:25+0200

2021-11-30T10:25+0200

2021-11-30T11:33+0200

минздрав

вакцинация

коронавирус

в молдове

ревакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1b/46765675_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8f1b6e6ad95683b8f5a7ae1467a6f934.jpg

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения обнародовало схему вакцинации бустерной (третьей для двухкомпонентных препаратов) дозой в Молдове. По данным ведомства, прививаться той же вакциной в третий раз необязательно, можно выбрать иную сыворотку.Так, спустя шесть месяцев после первой полной вакцинации препаратом Pfizer/BioTech вместо нее можно вакцинироваться Moderna. И наоборот, Moderna можно заменить на Pfizer/BioTech.Для тех, кто привился российской вакциной Gam-COVID-Vac ("Спутник V"), в соответствии со схемой Минздрава, будет доступна бустерная вакцинация только вакцинами Pfizer/BioTech, Moderna или Janssen от Johnson&Johnson.Привитые препаратом Vaxzervia (Astra Zeneca) или Janssen от Johnson&Johnson также смогут выбрать в качестве третьей дозы вакцины Pfizer/BioTech или Moderna.Привитым китайскими препаратами CoronaVac (Sinovac) и Sinopharm вместо этой вакцины можно выбрать Pfizer/BioTech, Moderna или Janssen от Johnson&Johnson.Бустерная вакцинация в МолдовеБустерная доза вакцины от коронавируса для жителей Молдовы доступна с 29 ноября. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы, сообщила Николаеску на брифинге 24 ноября.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".

https://ru.sputnik.md/20211124/minzdrav-moldovy-nazval-datu-nachala-immunizatsii-busternoy-dozoy-vaktsiny-46675429.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, вакцинация, в молдове, ревакцинация