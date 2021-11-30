https://ru.sputnik.md/20211130/mir-za-sutki-proverka-elok-zolotoy-myach-messi-rekordnye-osadki-moskve-46818856.html

Мир за сутки: проверка елок, золотой мяч Месси и рекордные осадки в Москве

Мир за сутки: проверка елок, золотой мяч Месси и рекордные осадки в Москве

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2021-11-30T09:00+0200

2021-11-30T09:00+0200

2021-11-30T11:05+0200

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Новогодние и рождественские огни в Кишиневе будут зажигаться постепенно, работа ведется и в настоящее время. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр молдавской столицы Ион Чебан.В понедельник поздно вечером он провел инспекцию подготовки праздничных локаций в городе.Церемония будет транслироваться в прямом эфире общественного телевидения.В сквере Кафедрального собора будет также размещен Рождественский городок. Уже определены места, где будут проходить рождественские ярмарки, с соблюдением дистанции и правил, установленных в этот период. Ранее Ион Чебан сообщил, что в Кишиневе будет больше "новогодних" троллейбусов."Мы хотим, чтобы в этом году праздничная атмосфера была не только в каждом секторе, но и в пригородах", – добавил примар.На центральной площади Кишинева с 24 декабря появятся карусели и каток. В этот же день в сквере Кафедрального собора столицы пройдут праздничные мероприятия к празднованию Рождества по новому стилю.С полным текстом программы мероприятий зимних праздников можно ознакомиться здесь.Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси в седьмой раз получил "Золотой мяч" как лучший футболист года в Европе, пишет РИА Новости.Торжественная церемония вручения награды прошла в понедельник в театре "Шатле" в Париже. Второе место по итогам голосования занял нападающий мюнхенской "Баварии" поляк Роберт Левандовский. Третьим стал полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, четвертым – форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема, пятым – полузащитник лондонского "Челси" и национальной команды Франции Н'Голо Канте. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду занял шестое место.Сам Месси считает, что стал обладателем "Золотого мяча" благодаря победе со сборной Аргентины на Кубке Америки по футболу.В Париже в честь победы Месси на Эйфелевой башне включили специальную подсветку."Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.Месси ранее выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 годах. В 2020 году "Золотой мяч" не вручался.Российскую столицу ждет сильнейший за 69 лет дождьМосква в ожидании самых сильных осадков за последние 69 лет. Как пишут "Известия", их принесет генуэзский циклон "Бенедикт". Об этом накануне сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам специалиста, в российской столице выпадет до 23 мм осадков, или 40% месячной нормы. Это примерно два ведра воды на квадратный метр.Синоптик отметил, что ливни во второй половине дня сменит снегопад, видимость ухудшится до 900 м. По словам специалиста, это самые обильные осадки за этот день за последние 69 лет.По данным московских коммунальщиков, высота снежного покрова в городе увеличится на 2 сантиметра. Ожидается похолодание, так что возможна гололедица. В этой связи городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.Москвичей просят не выходить из дома без насущной необходимости и быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ru.sputnik.md/20211129/uragan-stambul-46810166.html

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в молдове, в мире, кишинев, ион чебан, лионель месси, спорт