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Молдова будет внедрять европейский "Пакет чистой энергии"
Молдова будет внедрять европейский "Пакет чистой энергии"
О принятии "Пакет чистой энергии" в ЕС рассказал вице-премьер Андрей Спыну.
2021-11-30T19:32+0200
2021-11-30T20:00+0200
соглашение об ассоциации рм-ес
энергоэффективность
андрей спыну
политика
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну принял участие в заседании Совета министров Энергетического сообщества, в рамках которого был принят “Пакет чистой энергии” – документ, состоящий из набора директив ЕС в области энергетики. Как отметил Спыну, в 2010 году Молдова присоединилась к договору об учреждении энергетического сообщества и обязалась присоединиться к европейскому законодательству в области энергетики.Принятый энергетический пакет, по его словам, также предусматривает обязательство по составлению планов действий по управлению кризисными ситуациями в сфере электроэнергетики и по внедрению соответствующих инструментов для предотвращения и управления такими ситуациями.Крайний срок для внедрения "Пакета чистой энергии" в национальное законодательство – 31 декабря 2022 года.Как отметил Спыну, сотрудничество в энергетическом секторе с Европейским Союзом через Энергетическое сообщество также предусмотрено в Соглашении об ассоциации.
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соглашение об ассоциации рм-ес, энергоэффективность, андрей спыну

Молдова будет внедрять европейский "Пакет чистой энергии"

19:32 30.11.2021 (обновлено: 20:00 30.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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О принятии "Пакета чистой энергии" в ЕС рассказал вице-премьер Андрей Спыну.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну принял участие в заседании Совета министров Энергетического сообщества, в рамках которого был принят “Пакет чистой энергии” – документ, состоящий из набора директив ЕС в области энергетики.
Как отметил Спыну, в 2010 году Молдова присоединилась к договору об учреждении энергетического сообщества и обязалась присоединиться к европейскому законодательству в области энергетики.

"Согласно новому энергетическому пакету, потребитель находится в центре процесса перехода к чистой энергии, а новые правила позволяют ему быть активным участником энергетического рынка и в то же время обеспечивают прочную основу для защиты его прав", – пояснил Спыну.

Принятый энергетический пакет, по его словам, также предусматривает обязательство по составлению планов действий по управлению кризисными ситуациями в сфере электроэнергетики и по внедрению соответствующих инструментов для предотвращения и управления такими ситуациями.

"Директивы по продвижению использования энергии из возобновляемых источников и по энергоэффективности предусматривают усиление мер по использованию энергии из возобновляемых источников и достижению целей энергосбережения", – добавляет министр.

Крайний срок для внедрения "Пакета чистой энергии" в национальное законодательство – 31 декабря 2022 года.
Как отметил Спыну, сотрудничество в энергетическом секторе с Европейским Союзом через Энергетическое сообщество также предусмотрено в Соглашении об ассоциации.
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