https://ru.sputnik.md/20211130/moldova-evropeyskiy-paket-chistoy-energii-46840205.html

Молдова будет внедрять европейский "Пакет чистой энергии"

Молдова будет внедрять европейский "Пакет чистой энергии"

О принятии "Пакет чистой энергии" в ЕС рассказал вице-премьер Андрей Спыну.

2021-11-30T19:32+0200

2021-11-30T19:32+0200

2021-11-30T20:00+0200

соглашение об ассоциации рм-ес

энергоэффективность

андрей спыну

политика

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну принял участие в заседании Совета министров Энергетического сообщества, в рамках которого был принят “Пакет чистой энергии” – документ, состоящий из набора директив ЕС в области энергетики. Как отметил Спыну, в 2010 году Молдова присоединилась к договору об учреждении энергетического сообщества и обязалась присоединиться к европейскому законодательству в области энергетики.Принятый энергетический пакет, по его словам, также предусматривает обязательство по составлению планов действий по управлению кризисными ситуациями в сфере электроэнергетики и по внедрению соответствующих инструментов для предотвращения и управления такими ситуациями.Крайний срок для внедрения "Пакета чистой энергии" в национальное законодательство – 31 декабря 2022 года.Как отметил Спыну, сотрудничество в энергетическом секторе с Европейским Союзом через Энергетическое сообщество также предусмотрено в Соглашении об ассоциации.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

соглашение об ассоциации рм-ес, энергоэффективность, андрей спыну