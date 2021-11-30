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За отказ от вакцинации в Австрии будут штрафовать до 7200 евро – СМИ
За отказ от вакцинации в Австрии будут штрафовать до 7200 евро – СМИ
В Австрии за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса предусмотрены серьезные штрафы
2021-11-30T12:45+0200
2021-11-30T12:45+0200
коронавирус
в мире
штраф
австрия
вакцинация
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В случает отказа от обязательной вакцинации от коронавируса граждан в Австрии будут штрафовать, сумма штрафа составит до 7,2 тысячи евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Presse.Ранее канцлер Александер Шелленберг заявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года.Согласно первому черновому законопроекту, имеющемуся в распоряжении издания, лиц, не прошедших вакцинацию, местные власти будут вызывать на прививку. Если вызов будет проигнорирован, последует повторный – в течение четырех недель. В случае повторного невыполнения требования им грозит административный штраф в размере до 3,6 тысячи евро или четырехнедельное наказание в виде лишения свободы, заменяющее штраф.До 7,2 тысячи евро штрафа нужно будет заплатить тем, кто дважды получит штраф за отказ от вакцинации, а также тем, чьи действия привели к "серьезной опасности для жизни или здоровья человека".Согласно рабочему документу, обязательная вакцинация охватит всех проживающих в Австрии. Исключения будут сделаны для тех, у кого прививка связана с риском для здоровья, для беременных женщин и для детей в возрасте до 12 лет.Издание сообщает, что официальный законопроект еще не готов. Ориентировочно он будет обнародован после 6 декабря.В понедельник Министерство здравоохранения Австрии сообщило о выявлении первого в стране случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Вариант B.1.1.529 обнаружили у прибывшего из Южной Африки человека, симптомов в настоящее время у него нет.С 27 ноября Австрия запретила посадку самолетов из ЮАР Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини из-за распространения там штамма "омикрон". Согласно распоряжению минздрава, эти страны теперь относятся к регионам распространения вариантов коронавируса. На въезд из них вводится запрет для всех, кроме граждан Австрии, которые по прибытии должны предъявить ПЦР-тест и отправиться на 10-дневный карантин.
https://ru.sputnik.md/20211119/avstriya-vvodit-natsionalnyy-lokdaun-iz-za-covid-19-46543975.html
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в мире, штраф, австрия, вакцинация

За отказ от вакцинации в Австрии будут штрафовать до 7200 евро – СМИ

12:45 30.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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В Австрии за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса предусмотрены серьезные штрафы
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В случает отказа от обязательной вакцинации от коронавируса граждан в Австрии будут штрафовать, сумма штрафа составит до 7,2 тысячи евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Presse.
Ранее канцлер Александер Шелленберг заявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года.
Согласно первому черновому законопроекту, имеющемуся в распоряжении издания, лиц, не прошедших вакцинацию, местные власти будут вызывать на прививку. Если вызов будет проигнорирован, последует повторный – в течение четырех недель. В случае повторного невыполнения требования им грозит административный штраф в размере до 3,6 тысячи евро или четырехнедельное наказание в виде лишения свободы, заменяющее штраф.
До 7,2 тысячи евро штрафа нужно будет заплатить тем, кто дважды получит штраф за отказ от вакцинации, а также тем, чьи действия привели к "серьезной опасности для жизни или здоровья человека".
Согласно рабочему документу, обязательная вакцинация охватит всех проживающих в Австрии. Исключения будут сделаны для тех, у кого прививка связана с риском для здоровья, для беременных женщин и для детей в возрасте до 12 лет.
Издание сообщает, что официальный законопроект еще не готов. Ориентировочно он будет обнародован после 6 декабря.
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В понедельник Министерство здравоохранения Австрии сообщило о выявлении первого в стране случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Вариант B.1.1.529 обнаружили у прибывшего из Южной Африки человека, симптомов в настоящее время у него нет.

С 27 ноября Австрия запретила посадку самолетов из ЮАР Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини из-за распространения там штамма "омикрон". Согласно распоряжению минздрава, эти страны теперь относятся к регионам распространения вариантов коронавируса. На въезд из них вводится запрет для всех, кроме граждан Австрии, которые по прибытии должны предъявить ПЦР-тест и отправиться на 10-дневный карантин.
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