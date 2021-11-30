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Почему к оценке молдавских судей и прокуроров хотят привлечь иностранцев

Почему к оценке молдавских судей и прокуроров хотят привлечь иностранцев

Эксперт в области права Павел Мидриган рассказал, как будет проходить процедура оценки неподкупности судей и прокуроров, и для чего к этому хотят привлечь иностранных экспертов

2021-11-30T20:01+0200

2021-11-30T20:01+0200

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молдова

проверки

прокурор

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неподкупность

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Приходя к практически абсолютной власти в стране, партия "Действие и солидарность" (PAS) среди приоритетов в своей деятельности заявляла о беспрецедентной борьбе с коррупцией, особенно в отрасли отечественной юстиции. Совсем недавно было решено проводить внешнюю оценку судей коллегиально, выяснять, насколько честными и неподкупными они являются и есть ли у них коррупционные грехи. Многие говорят, и некоторые служители молдавской Фемиды не раз попадались на этом, что шикарные особняки и машины класса люкс, которыми де-факто владеют многие судьи и прокуроры, де-юре записаны на их ближайших родственников, которые зачастую являются среднестатистическими гражданами и просто не могут честным путем обзавестись элитной недвижимостью.Так кто же будет оценивать неподкупность судей и прокуроров? Каков этот механизм? Есть ли резерв кадров в отрасли молдавской юстиции, если власть решит заменить их, устроив на ключевые должности прокуроров и судей не совсем профессионалов, а так называемых "хороших людей"? Реально ли государству конфисковать у прокуроров и судей имущество, добытое незаконным, коррупционным путем? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Spytnik Молдова с экспертом в области права, адвокатом, доцентом Университета имени Константина Стере Павлом Мидриганом.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, проверки, прокурор, судьи, неподкупность, видео