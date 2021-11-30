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Погодные рекорды Молдовы 30 ноября
Погодные рекорды Молдовы 30 ноября
Какой была температура 30 ноября в Молдове в разные годы
2021-11-30T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 ноября специалисты зафиксировали почти век назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 30 ноября 1931 года столбик термометра упал до отметки в –19,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 2012 году. Тогда, в тридцатый день ноября воздух прогрелся до +15,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 35 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 30 ноября

00:01 30.11.2021
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 ноября специалисты зафиксировали почти век назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 30 ноября 1931 года столбик термометра упал до отметки в –19,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 2012 году. Тогда, в тридцатый день ноября воздух прогрелся до +15,5 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 35 градусов.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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