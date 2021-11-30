https://ru.sputnik.md/20211130/pogodnye-rekordy-moldovy-30-noyabrya-46813634.html

Погодные рекорды Молдовы 30 ноября

Погодные рекорды Молдовы 30 ноября

Какой была температура 30 ноября в Молдове в разные годы

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синоптики

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рекорды

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 ноября специалисты зафиксировали почти век назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 30 ноября 1931 года столбик термометра упал до отметки в –19,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 2012 году. Тогда, в тридцатый день ноября воздух прогрелся до +15,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 35 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200817/unikalnyy-dar-prirody-moldavskaya-kapusta-chem-ona-polezna-dlya-zdorovya-31291640.html

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2021

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синоптики, погода, рекорды