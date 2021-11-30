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Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур
Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур
Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур
2021-11-30T14:37+0200
2021-11-30T15:21+0200
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Кандидат на пост посла Молдовы в Российской Федерации определен, а процедуры, связанные с его назначением, находятся "примерно на середине пути". Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Он рассказал, что для назначения посла есть определенные процедуры. Министр не стал уточнять, на каком именно этапе процедуры находится назначение посла."Процесс идет, кандидат есть, мы примерно в середине этого процесса", – заявил Попеску.Напомним, в начале августа правительство Натальи Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.
https://ru.sputnik.md/20211123/popesku-o-novom-posle-v-rossii-eto-budet-uvazhaemyy-chelovek-46647909.html
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россия, посол, в молдове, молдова, нику попеску

Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур

14:37 30.11.2021 (обновлено: 15:21 30.11.2021)
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
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Евгений Чебан
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По словам министра иностранных дел Молдовы, посол страны в РФ вскоре может быть назначен.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Кандидат на пост посла Молдовы в Российской Федерации определен, а процедуры, связанные с его назначением, находятся "примерно на середине пути". Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
Он рассказал, что для назначения посла есть определенные процедуры.

"Нужно найти кандидата, потом делается запрос на агреман, затем есть внутренние процедуры, комиссия по внешней политике в парламенте, назначение в правительстве и указ президента. С момента определения кандидата проходит около трех месяцев", – заявил Попеску.

Министр не стал уточнять, на каком именно этапе процедуры находится назначение посла.
"Процесс идет, кандидат есть, мы примерно в середине этого процесса", – заявил Попеску.
Напомним, в начале августа правительство Натальи Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.
Посольство Республики Молдова в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
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