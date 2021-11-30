https://ru.sputnik.md/20211130/popesku-est-kandidat-na-post-posla-v-rossii-zhdem-zaversheniya-protsedur-46831336.html

Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур

Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур

Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур

2021-11-30T14:37+0200

2021-11-30T14:37+0200

2021-11-30T15:21+0200

россия

посол

политика

в молдове

молдова

нику попеску

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Кандидат на пост посла Молдовы в Российской Федерации определен, а процедуры, связанные с его назначением, находятся "примерно на середине пути". Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Он рассказал, что для назначения посла есть определенные процедуры. Министр не стал уточнять, на каком именно этапе процедуры находится назначение посла."Процесс идет, кандидат есть, мы примерно в середине этого процесса", – заявил Попеску.Напомним, в начале августа правительство Натальи Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.

https://ru.sputnik.md/20211123/popesku-o-novom-posle-v-rossii-eto-budet-uvazhaemyy-chelovek-46647909.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

россия, посол, в молдове, молдова, нику попеску