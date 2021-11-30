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https://ru.sputnik.md/20211130/popesku-otnosheniya-s-rossiey-nosyat-strategicheskiy-kharakter-46830021.html
Попеску: отношения с Россией носят стратегический характер
Попеску: отношения с Россией носят стратегический характер
Для Молдовы, по словам главы МИДЕИ, отношения со всеми странами региона являются стратегическими.
2021-11-30T14:17+0200
2021-11-30T14:33+0200
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нику попеску
политика
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией будет продлен на новый срок, а Молдова по-прежнему считает отношения с Россией, как и с другими странами региона, стратегическими. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Молдова о том, остаются ли отношения с Россией для Молдовы стратегическими, Попеску отметил, что слово "стратегический" может означать очень много вещей.Он отметил, что не хотел бы играть этими словами так, чтобы за этим был виден скрытый подтекст.“В нашей программе правления исчерпывающе описаны наши отношения с Россией. Это не только прагматичные отношения, это спокойные, взаимовыгодные отношения. Молдова продолжает отстаивать свои интересы, но делает это в уважительной форме и ищет решения тех вопросов, которые накопились в двусторонних отношениях с Россией и другими государствами региона”, – заявил Попеску.Напомним, 19 ноября, исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией. Документ был подписан 19 ноября 2001 года при президенте Молдовы Владимире Воронине и лидере РФ Владимире Путине.Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.Договор предусматривает, что стороны будут развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и сотрудничества в рамках международного законодательства.В документ включено 33 статьи, в каждой из них говорится о различных сферах деятельности, в которых стороны будут сотрудничать. Речь идет об экономической сфере, торговле, культуре, социальным вопросам, обмене информации и другом.
https://ru.sputnik.md/20211119/sandu-my-khotim-pragmatichnye-konstruktivnye-otnosheniya-rf-46541847.html
https://ru.sputnik.md/20211118/dogovoru-o-druzhbe-mezhdu-moldovoy-i-rossiey---20-let-46525955.html
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россия, мидеи, нику попеску

Попеску: отношения с Россией носят стратегический характер

14:17 30.11.2021 (обновлено: 14:33 30.11.2021)
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Для Молдовы, по словам главы МИДЕИ, отношения со всеми странами региона являются стратегическими.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией будет продлен на новый срок, а Молдова по-прежнему считает отношения с Россией, как и с другими странами региона, стратегическими. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Договор о партнерстве с Россией продлевается автоматически на новый срок, если ни одна из сторон не собирается из него выходить. На этом этапе у нас нет никаких причин делать это, поэтому договор продолжит действовать.

Совместная пресс-конференция глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску - Sputnik Молдова
Нику Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции
Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Молдова о том, остаются ли отношения с Россией для Молдовы стратегическими, Попеску отметил, что слово "стратегический" может означать очень много вещей.

"Для нас отношения со всеми странами региона являются стратегическими, с кем-то отношения лучше, с кем-то есть свои нюансы. Я бы не хотел сравнивать все значения слова "стратегический". Для нас отношения с Россией, Украиной, Турцией, Болгарией – стратегической важности”, – заявил министр.

Он отметил, что не хотел бы играть этими словами так, чтобы за этим был виден скрытый подтекст.
“В нашей программе правления исчерпывающе описаны наши отношения с Россией. Это не только прагматичные отношения, это спокойные, взаимовыгодные отношения. Молдова продолжает отстаивать свои интересы, но делает это в уважительной форме и ищет решения тех вопросов, которые накопились в двусторонних отношениях с Россией и другими государствами региона”, – заявил Попеску.
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Напомним, 19 ноября, исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией. Документ был подписан 19 ноября 2001 года при президенте Молдовы Владимире Воронине и лидере РФ Владимире Путине.
Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.
Договор предусматривает, что стороны будут развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и сотрудничества в рамках международного законодательства.
В документ включено 33 статьи, в каждой из них говорится о различных сферах деятельности, в которых стороны будут сотрудничать. Речь идет об экономической сфере, торговле, культуре, социальным вопросам, обмене информации и другом.
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