https://ru.sputnik.md/20211130/popesku-usloviya-sandu-putin-46831987.html

Попеску рассказал, при каких условиях Санду может встретиться с Путиным

Попеску рассказал, при каких условиях Санду может встретиться с Путиным

На данном этапе контакты с российской стороной посвящены другим вещам, пояснил министр.

2021-11-30T15:10+0200

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владимир путин

майя санду

нику попеску

политика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Встреча президентов Молдовы и России может быть организована в случае подготовки на более низких уровнях конкретных договоренностей между странами. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на пресс-конференции.По словам министра, на следующем этапе переговоров может быть рассмотрена возможность встречи президентов. Но позиция обеих сторон заключается в том, что полезно было бы подготовить какие-то договоренности или новые инициативы. Поэтому возможная встреча на данном этапе не обсуждается.Напомним, Нику Попеску находился 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.

https://ru.sputnik.md/20211119/kogda-proydet-vizit-prezidenta-moldovy-moskvu-otvet-sandu-46544127.html

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2021

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владимир путин, майя санду, нику попеску, в молдове, молдова