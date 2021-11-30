https://ru.sputnik.md/20211130/popesku-usloviya-sandu-putin-46831987.html
Попеску рассказал, при каких условиях Санду может встретиться с Путиным
Попеску рассказал, при каких условиях Санду может встретиться с Путиным
На данном этапе контакты с российской стороной посвящены другим вещам, пояснил министр.
2021-11-30T15:10+0200
2021-11-30T15:10+0200
2021-11-30T15:23+0200
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майя санду
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политика
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Встреча президентов Молдовы и России может быть организована в случае подготовки на более низких уровнях конкретных договоренностей между странами. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на пресс-конференции.По словам министра, на следующем этапе переговоров может быть рассмотрена возможность встречи президентов. Но позиция обеих сторон заключается в том, что полезно было бы подготовить какие-то договоренности или новые инициативы. Поэтому возможная встреча на данном этапе не обсуждается.Напомним, Нику Попеску находился 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
https://ru.sputnik.md/20211119/kogda-proydet-vizit-prezidenta-moldovy-moskvu-otvet-sandu-46544127.html
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владимир путин, майя санду, нику попеску, в молдове, молдова
Попеску рассказал, при каких условиях Санду может встретиться с Путиным
15:10 30.11.2021 (обновлено: 15:23 30.11.2021)
Возможность встречи президентов Молдовы и России может быть рассмотрена на следующем этапе двусторонних переговоров.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Встреча президентов Молдовы и России может быть организована в случае подготовки на более низких уровнях конкретных договоренностей между странами. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на пресс-конференции.
"На данном этапе наши отношения с российской стороной посвящены другим вещам. Это организация заседания Межправительственной комиссии, которая, наверное, соберется в феврале-марте. Продолжаются переговоры по газовому и другим вопросам", – сообщил Попеску.
По словам министра, на следующем этапе переговоров может быть рассмотрена возможность встречи президентов. Но позиция обеих сторон заключается в том, что полезно было бы подготовить какие-то договоренности или новые инициативы. Поэтому возможная встреча на данном этапе не обсуждается.
"Но обе стороны выразили открытость и готовность к встрече, когда накопится прогресс и какие-то конкретные договоренности", – уточнил министр.
Напомним, Нику Попеску находился 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.