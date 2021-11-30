https://ru.sputnik.md/20211130/popesku-vstrecha-format-5-plus-2-46833987.html
Попеску – о том, почему откладывается встреча в формате "5+2"
Попеску – о том, почему откладывается встреча в формате "5+2"
Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате 5+2 из-за вакантной должности в правительстве.
2021-11-30T16:34+0200
2021-11-30T16:34+0200
2021-11-30T16:34+0200
приднестровье
5+2
нику попеску
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Молдова, как и ее партнеры по переговорной платформе приднестровского урегулирования “5+2", надеется как можно быстрее провести встречу переговорщиков, которая откладывается из-за вакантной должности вице-премьера по реинтеграции в молдавском правительстве. Об этом на пресс-конференции рассказал министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.Ранее предполагалось, что встреча в формате "5+2" состоится в ноябре, но теперь из-за кадровых изменений в молдавском правительстве, по словам Попеску, встречу пришлось отложить.Напомним, вице-премьер Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы в начале ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме.
https://ru.sputnik.md/20211104/komissiya-kontrolyu-protsessom-reintegratsii-moldovy-sozdana-parlamente-46169612.html
приднестровье
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
приднестровье, 5+2, нику попеску
Попеску – о том, почему откладывается встреча в формате "5+2"
Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2" из-за вакантной должности в правительстве.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Молдова, как и ее партнеры по переговорной платформе приднестровского урегулирования “5+2", надеется как можно быстрее провести встречу переговорщиков, которая откладывается из-за вакантной должности вице-премьера по реинтеграции в молдавском правительстве. Об этом на пресс-конференции рассказал министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
И мы и наши партнеры по переговорному процессу хотим провести встречу в формате "5+2" в самое ближайшее время. Как ОБСЕ, так и США, Россия, Украина, ЕС - все спрашивают, когда Молдова будет готова провести встречу в формате 5+2. Поэтому мы часто обсуждаем отсутствие вице-министра по реинтеграции.
Нику Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции
Ранее предполагалось, что встреча в формате "5+2" состоится в ноябре, но теперь из-за кадровых изменений в молдавском правительстве, по словам Попеску, встречу пришлось отложить.
Напомним, вице-премьер Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы в начале ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.
В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме.