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Попеску – о том, почему откладывается встреча в формате "5+2"
Попеску – о том, почему откладывается встреча в формате "5+2"
Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате 5+2 из-за вакантной должности в правительстве.
2021-11-30T16:34+0200
2021-11-30T16:34+0200
приднестровье
5+2
нику попеску
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Молдова, как и ее партнеры по переговорной платформе приднестровского урегулирования “5+2", надеется как можно быстрее провести встречу переговорщиков, которая откладывается из-за вакантной должности вице-премьера по реинтеграции в молдавском правительстве. Об этом на пресс-конференции рассказал министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.Ранее предполагалось, что встреча в формате "5+2" состоится в ноябре, но теперь из-за кадровых изменений в молдавском правительстве, по словам Попеску, встречу пришлось отложить.Напомним, вице-премьер Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы в начале ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме.
https://ru.sputnik.md/20211104/komissiya-kontrolyu-protsessom-reintegratsii-moldovy-sozdana-parlamente-46169612.html
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Евгений Чебан
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приднестровье, 5+2, нику попеску

Попеску – о том, почему откладывается встреча в формате "5+2"

16:34 30.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2" из-за вакантной должности в правительстве.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Молдова, как и ее партнеры по переговорной платформе приднестровского урегулирования “5+2", надеется как можно быстрее провести встречу переговорщиков, которая откладывается из-за вакантной должности вице-премьера по реинтеграции в молдавском правительстве. Об этом на пресс-конференции рассказал министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

И мы и наши партнеры по переговорному процессу хотим провести встречу в формате "5+2" в самое ближайшее время. Как ОБСЕ, так и США, Россия, Украина, ЕС - все спрашивают, когда Молдова будет готова провести встречу в формате 5+2. Поэтому мы часто обсуждаем отсутствие вице-министра по реинтеграции.

Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова
Нику Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции
Ранее предполагалось, что встреча в формате "5+2" состоится в ноябре, но теперь из-за кадровых изменений в молдавском правительстве, по словам Попеску, встречу пришлось отложить.
Напомним, вице-премьер Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы в начале ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Политика
Комиссия по контролю за процессом реинтеграции Молдовы создана в парламенте
4 ноября, 16:28
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.
В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме.
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