https://ru.sputnik.md/20211130/premer-moldova-ukraina-gruzia-zayavlenie-46840756.html

Премьеры Молдовы, Украины и Грузии выступили в Брюсселе с совместным заявлением

Премьеры Молдовы, Украины и Грузии выступили в Брюсселе с совместным заявлением

Меморандум об "Ассоциированном трио" Грузии, Молдовы и Украины был подписан в Киеве в мае 2021 года.

2021-11-30T20:30+0200

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украина

грузия

соглашение об ассоциации рм-ес

наталья гаврилица

политика

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица провела совместную рабочую встречу со своими коллегами из Грузии и Украины Ираклием Гарибашвили и Денисом Шмыгалем в рамках формата "Ассоциированное трио". Премьер-министры трех стран также выступили с совместным заявлением.В ходе встречи премьер-министры согласовали новые возможности для политического диалога и отраслевого сотрудничества для саммита Восточного партнерства, который пройдет в декабре.Также в ходе трехсторонней встречи обсуждались возможности для развития партнерских отношений между тремя странами, содействия диалогу с ЕС, обеспечения лучшей координации и совместного использования инструментов, которые предлагает ЕС в рамках экономического и инвестиционного плана для государств Восточного партнерства.Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины о сотрудничестве в области европейской интеграции был подписан в Киеве 17 мая 2021 года.Документ о создании так называемого "Ассоциированного трио" устанавливает параметры сотрудничества трех стран, ассоциированных с Европейским союзом, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, действий по связям с общественностью.

https://ru.sputnik.md/20210629/eksperty-assotsiirovannoe-trio-manifest-a-ne-struktura-35300237.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

украина, грузия, соглашение об ассоциации рм-ес, наталья гаврилица