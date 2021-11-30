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Премьеры Молдовы, Украины и Грузии выступили в Брюсселе с совместным заявлением
Премьеры Молдовы, Украины и Грузии выступили в Брюсселе с совместным заявлением
Меморандум об "Ассоциированном трио" Грузии, Молдовы и Украины был подписан в Киеве в мае 2021 года.
2021-11-30T20:30+0200
2021-11-30T20:31+0200
украина
грузия
соглашение об ассоциации рм-ес
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица провела совместную рабочую встречу со своими коллегами из Грузии и Украины Ираклием Гарибашвили и Денисом Шмыгалем в рамках формата "Ассоциированное трио". Премьер-министры трех стран также выступили с совместным заявлением.В ходе встречи премьер-министры согласовали новые возможности для политического диалога и отраслевого сотрудничества для саммита Восточного партнерства, который пройдет в декабре.Также в ходе трехсторонней встречи обсуждались возможности для развития партнерских отношений между тремя странами, содействия диалогу с ЕС, обеспечения лучшей координации и совместного использования инструментов, которые предлагает ЕС в рамках экономического и инвестиционного плана для государств Восточного партнерства.Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины о сотрудничестве в области европейской интеграции был подписан в Киеве 17 мая 2021 года.Документ о создании так называемого "Ассоциированного трио" устанавливает параметры сотрудничества трех стран, ассоциированных с Европейским союзом, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, действий по связям с общественностью.
https://ru.sputnik.md/20210629/eksperty-assotsiirovannoe-trio-manifest-a-ne-struktura-35300237.html
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украина, грузия, соглашение об ассоциации рм-ес, наталья гаврилица

Премьеры Молдовы, Украины и Грузии выступили в Брюсселе с совместным заявлением

20:30 30.11.2021 (обновлено: 20:31 30.11.2021)
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDФлаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Меморандум об "Ассоциированном трио" Грузии, Молдовы и Украины был подписан в Киеве в мае 2021 года.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица провела совместную рабочую встречу со своими коллегами из Грузии и Украины Ираклием Гарибашвили и Денисом Шмыгалем в рамках формата "Ассоциированное трио". Премьер-министры трех стран также выступили с совместным заявлением.

"Целью мероприятий в рамках трио является подтверждение консолидированного послания Республики Молдова, Грузии и Украины, а также поддержка углубленного диалога между европейскими институтами и ассоциированными партнерами накануне Саммита Восточного партнерства", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В ходе встречи премьер-министры согласовали новые возможности для политического диалога и отраслевого сотрудничества для саммита Восточного партнерства, который пройдет в декабре.
Также в ходе трехсторонней встречи обсуждались возможности для развития партнерских отношений между тремя странами, содействия диалогу с ЕС, обеспечения лучшей координации и совместного использования инструментов, которые предлагает ЕС в рамках экономического и инвестиционного плана для государств Восточного партнерства.
Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины о сотрудничестве в области европейской интеграции был подписан в Киеве 17 мая 2021 года.
Документ о создании так называемого "Ассоциированного трио" устанавливает параметры сотрудничества трех стран, ассоциированных с Европейским союзом, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, действий по связям с общественностью.
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