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Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь
Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь
Самый точный прогноз погоды на конец ноября и начало декабря 2021 года: будет ли похолодание и когда выпадет снег?
2021-11-30T07:00+0200
2021-11-30T07:00+0200
прогноз погоды
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменна облачность, без существенных осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного, сообщают синоптики.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -1 до +4 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 ноября: днем – от +2 до +4, ночью – от 0 до +2 градусов.Первого декабря погода существенно не изменится, ожидается до +8 градусов Цельсия днем, без осадков. Второго и третьего декабря средняя температура воздуха немного поднимется – до +10-13 днем. Затем в снова похолодает.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает день преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия. Также в этот день православная церковь почитает память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. В народе святого прозвали Зимоуказателем, поскольку по погоде этого дня судили, какой будет зима. Погода с утра и до полудня указывала на то, какой будет первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещала вторую половину зимы.Существовали и другие приметы на погоду. Если месяц в небе был ясно виден, а рожки его остро загнуты, следовало ожидать морозов. А вот если вокруг луны появлялся светящийся венчик – погода должна была улучшиться. Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.Были и традиции, связанные с последним днем осени. По обыкновению, на Григория "закатывали зиму", то есть кувыркались по свежему снегу. Этим занимались все – и стар и млад. Те, кто мог, катались по снегу колесом – встав на руки. Считалось, что чем дальше удавалось "прокатиться", тем крепче и суровее будет зима, а следующий год – удачней.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь

07:00 30.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausСолнце светит через деревья
Солнце светит через деревья - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменна облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный слабый до умеренного, сообщают синоптики.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -1 до +4 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 ноября: днем – от +2 до +4, ночью – от 0 до +2 градусов.
Первого декабря погода существенно не изменится, ожидается до +8 градусов Цельсия днем, без осадков. Второго и третьего декабря средняя температура воздуха немного поднимется – до +10-13 днем. Затем в снова похолодает.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает день преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия. Также в этот день православная церковь почитает память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. В народе святого прозвали Зимоуказателем, поскольку по погоде этого дня судили, какой будет зима.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Погода с утра и до полудня указывала на то, какой будет первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещала вторую половину зимы.
Существовали и другие приметы на погоду. Если месяц в небе был ясно виден, а рожки его остро загнуты, следовало ожидать морозов. А вот если вокруг луны появлялся светящийся венчик – погода должна была улучшиться. Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.
Были и традиции, связанные с последним днем осени. По обыкновению, на Григория "закатывали зиму", то есть кувыркались по свежему снегу. Этим занимались все – и стар и млад. Те, кто мог, катались по снегу колесом – встав на руки. Считалось, что чем дальше удавалось "прокатиться", тем крепче и суровее будет зима, а следующий год – удачней.
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