https://ru.sputnik.md/20211130/putin-novyy-shtamm-nato-ukraina-46843715.html

Путин – о новом штамме коронавируса и взаимоотношениях с НАТО и Украиной

Путин – о новом штамме коронавируса и взаимоотношениях с НАТО и Украиной

Путин выступил в формате видеосвязи на на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!".

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россия

владимир путин

украина

нато

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в работе инвестиционного форума "Россия зовет!". В ходе своего выступления он затронул важные вопросы развития экономики и международного сотрудничества, сообщает РИА Новости.О новом штамме коронавирусаВ рамках своего выступления на форуме Путин оценил влияние штамма "омикрон" на мировую экономику. Он отметил, что заявил, что новый штамм поставил под вопрос темпы ее восстановления. В этой связи он поручил правительству подготовить обновленный план действий по борьбе с пандемией."В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции", — сказал он.При этом Путин отметил, что ни одно государство не в состоянии самостоятельно победить пандемию.О взаимоотношениях с НАТООтвечая на вопросы участников форума, российский президент отметил, что на вопрос о том, зачем НАТО приблизилась к российским границам, нет здравого ответа."Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным западом, в 1990-е годы – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует", – сказал Путин.По его словам, разработка гиперзвукового оружия стала ответом именно на эти действия альянса."Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и "Томагавки" — ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", — отметил российский лидер.Он также подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России."Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзукового оружия — пять минут. <...> А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас", — отметил Путин.Он напомнил, что Россия в этом году испытала новые гиперзвуковые ракеты морского базирования, подлетное время которых "для тех, кто отдает приказы", составит около пяти минут."Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать", — резюмировал глава России.О ситуации с УкраинойГоворя о международной политике, Путин отметил, что Украине надо наладить отношения с Россией, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет."Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", – сказал Путин.

https://ru.sputnik.md/20211121/peskov-napryazhennaya-situatsiya-nato-provokatsii-46585163.html

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