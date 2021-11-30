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Роберто Бордин ушел с поста главного тренера сборной Молдовы по футболу
Роберто Бордин ушел с поста главного тренера сборной Молдовы по футболу
Итальянский специалист провел в национальной команде меньше года.
2021-11-30T15:49+0200
2021-11-30T16:16+0200
сборная молдовы по футболу
роберто бордин
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Итальянский тренер молдавской национальной сборной по футболу Роберто Бордин ушел в отставку. Об этом он написал в соцсетях.Тренер поблагодарил Федерацию футбола Молдовы, ее президента и всех кто продвигает футбол."Желаю Молдове дальнейшего роста и развития структур и ресурсов для общего улучшения футбола", - добавил главный тренер.Итальянец Роберто Бордин был назначен новым тренером сборной Молдовы по футболу в феврале 2021 года.Бордин известен в Молдове по работе в тираспольском ФК "Шериф", который он возглавлял в 2016-2018 годах. Этот период стал одним из самых успешных для приднестровской команды. В 2017 году клуб пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА, где добился нескольких побед.К настоящему моменту сборную Молдовы тренировали 13 специалистов, в том числе семь иностранных: Иван Данильянц (Армения), Виктор Пасулько (Украина), Габи Балинт (Румыния), Штефан Стойка (Румыния), Игорь Добровольский (Россия), Семен Альтман (Украина) и Энгин Фират (Турция).
https://ru.sputnik.md/20210930/kak-uspekh-sherifa-rabotaet-na-roberto-bordina-45167121.html
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Евгений Чебан
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сборная молдовы по футболу, роберто бордин

Роберто Бордин ушел с поста главного тренера сборной Молдовы по футболу

15:49 30.11.2021 (обновлено: 16:16 30.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariРоберто Бордин
Роберто Бордин - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Итальянский специалист провел в национальной команде меньше года.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Итальянский тренер молдавской национальной сборной по футболу Роберто Бордин ушел в отставку. Об этом он написал в соцсетях.

Сегодня подошел к концу мой опыт работы с Федерацией футбола Молдовы в качестве главного тренера первой национальной сборной. Это был плодотворный год работы, который позволил мне развить новые навыки и получить жизненный опыт.

Роберто Бордин - Sputnik Молдова
Роберто Бордин
Главный тренер сборной Молдовы по футболу
Тренер поблагодарил Федерацию футбола Молдовы, ее президента и всех кто продвигает футбол.
"Желаю Молдове дальнейшего роста и развития структур и ресурсов для общего улучшения футбола", - добавил главный тренер.
Итальянец Роберто Бордин был назначен новым тренером сборной Молдовы по футболу в феврале 2021 года.
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Бордин известен в Молдове по работе в тираспольском ФК "Шериф", который он возглавлял в 2016-2018 годах. Этот период стал одним из самых успешных для приднестровской команды. В 2017 году клуб пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА, где добился нескольких побед.
К настоящему моменту сборную Молдовы тренировали 13 специалистов, в том числе семь иностранных: Иван Данильянц (Армения), Виктор Пасулько (Украина), Габи Балинт (Румыния), Штефан Стойка (Румыния), Игорь Добровольский (Россия), Семен Альтман (Украина) и Энгин Фират (Турция).
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