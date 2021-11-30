https://ru.sputnik.md/20211130/rossiya-ptsr-test-48-chasov-46840372.html
Россия сократит срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за штамма "омикрон"
Россия сократит срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за штамма "омикрон"
В России приняли решение сократить период действия ПЦР-тестов до 48 часов из-за нового штамма коронавируса.
2021-11-30T18:55+0200
2021-11-30T18:55+0200
2021-11-30T18:58+0200
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Роспотребнадзор принял решение сократить период действия ПЦР-тестов до 48 часов из-за нового штамма коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.Она подчеркнула, что все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном". Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2."Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму", — пояснила она.По мнению главы Роспотребнадзора, новый штамм вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как его мутации усиливают способность вируса проникать в клетки и "связываемость с рецепторами", а также "влияют на увеличение инфекционности".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211130/budut-li-effektivny-suschestvuyuschie-vaktsiny-protiv-novogo-shtamma-covid-omikron-46836449.html
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россия, роспотребнадзор
Россия сократит срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за штамма "омикрон"
18:55 30.11.2021 (обновлено: 18:58 30.11.2021)
Роспотребнадзор уменьшит время действия ПЦР-тестов из-за угрозы нового штамма коронавируса "омикрон".
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik.
Роспотребнадзор принял решение сократить период действия ПЦР-тестов до 48 часов из-за нового штамма коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости
.
"С учетом особенности нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", — сказала Попова.
Она подчеркнула, что все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном". Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2.
"Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму", — пояснила она.
По мнению главы Роспотребнадзора, новый штамм вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как его мутации усиливают способность вируса проникать в клетки и "связываемость с рецепторами", а также "влияют на увеличение инфекционности".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".