Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211130/s-1-dekabrya-v-pridnestrove-mozhno-ezdit-tolko-na-zimnikh-shinakh-46824105.html
С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах
С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах
Автоинспекция Приднестровья предупреждает водителей о штрафах, которые с 1 декабря будут выписывать за езду на летних шинах.
2021-11-30T11:45+0200
2021-11-30T11:45+0200
приднестровье
шины
зимние шины
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/931/12/9311229_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d197fa9cbd3e0ca082d6a14b1f6df988.jpg
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. С 1 декабря в Приднестровье на всех автотранспортных средствах должны быть установлены зимние шины. О необходимости своевременной смены покрышек водителям напоминает местная автоинспекция.Водителям легковых автомобилей советуют при покупке шин обратить внимание на маркировку на боковой части покрышки. Там должна быть изображена снежинка с буквенным сопровождением M+S (Mud + Snow = грязь + снег). Остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее четырех миллиметров.За нарушение требований по смене шин предусмотрен штраф до трех единиц расчетного уровня минимальной заработной платы (55 приднестровских рублей, или около 60 молдавских леев).Стоит отметить, что правила дорожного движения Молдовы не обязывают водителей менять шины к определенной дате или использовать их в течение холодного периода года.В ПДД, которыми руководствуются водители на правом берегу Днестра, указано, что только лишь при наличии на проезжей части снега или льда, а также при гололедице колеса должны быть оснащены шинами с маркировкой "M + S", "M.S." или "M &amp; S”. В противном случае эксплуатация автомобиля запрещается.
https://ru.sputnik.md/20191124/eksperty-rasskazyvayut-kak-luchshe-podobrat-zimnie-shiny-28308617.html
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/931/12/9311229_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_a390020d1e1986618f409b8708c24a82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
приднестровье, шины, зимние шины

С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах

11:45 30.11.2021
© Sputnik / Владимир ПолушатовАвтомобильные шины
Автомобильные шины - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Владимир Полушатов
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Автоинспекция Приднестровья предупреждает водителей о штрафах, которые с 1 декабря будут выписывать за езду на летних шинах.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. С 1 декабря в Приднестровье на всех автотранспортных средствах должны быть установлены зимние шины. О необходимости своевременной смены покрышек водителям напоминает местная автоинспекция.
Водителям легковых автомобилей советуют при покупке шин обратить внимание на маркировку на боковой части покрышки. Там должна быть изображена снежинка с буквенным сопровождением M+S (Mud + Snow = грязь + снег). Остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее четырех миллиметров.
Anvelope de iarnă - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2019
Общество
Эксперты рассказывают, как лучше подобрать зимние шины
24 ноября 2019, 19:29
За нарушение требований по смене шин предусмотрен штраф до трех единиц расчетного уровня минимальной заработной платы (55 приднестровских рублей, или около 60 молдавских леев).
Стоит отметить, что правила дорожного движения Молдовы не обязывают водителей менять шины к определенной дате или использовать их в течение холодного периода года.
В ПДД, которыми руководствуются водители на правом берегу Днестра, указано, что только лишь при наличии на проезжей части снега или льда, а также при гололедице колеса должны быть оснащены шинами с маркировкой "M + S", "M.S." или "M & S”. В противном случае эксплуатация автомобиля запрещается.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:45С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах
11:15Вступил в силу закон о компенсациях на газ и тепло для бытовых потребителей
11:01Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам
10:25Минздрав – о бустерной дозе вакцины, в том числе для привитых "Спутником V"
10:02Где в Кишиневе 30 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:32Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе сообщает о перерывах в работе
09:00Мир за сутки: проверка елок, золотой мяч Месси и рекордные осадки в Москве
08:30Все, что вы хотели узнать про штамм "омикрон", но боялись спросить
08:00Производители вакцин от COVID адаптируют свои препараты под штамм "омикрон"
07:30По итогам 2021 года объем экспорта яблок из Молдовы может увеличиться
07:00Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь
00:01Погодные рекорды Молдовы 30 ноября
ВчераГотовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину?
ВчераЦентризбирком аккредитовал дополнительных наблюдателей на местных выборах
ВчераПесков: надежда на разговор Путина и Байдена до конца года остается
ВчераВасиле Александри и Николае Йорга: Нацбанк представил серию юбилейных монет
ВчераВ России начали работу над модификацией "Спутник V" под штамм "омикрон"
ВчераПодписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Молдовы и Европарламентом
ВчераКурс валют на вторник: евро продолжает укрепляться
ВчераКак в Молдове будут выплачивать пенсии через 10 лет