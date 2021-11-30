https://ru.sputnik.md/20211130/s-1-dekabrya-v-pridnestrove-mozhno-ezdit-tolko-na-zimnikh-shinakh-46824105.html

С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах

С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах

Автоинспекция Приднестровья предупреждает водителей о штрафах, которые с 1 декабря будут выписывать за езду на летних шинах.

2021-11-30T11:45+0200

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2021-11-30T11:45+0200

приднестровье

шины

зимние шины

общество

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. С 1 декабря в Приднестровье на всех автотранспортных средствах должны быть установлены зимние шины. О необходимости своевременной смены покрышек водителям напоминает местная автоинспекция.Водителям легковых автомобилей советуют при покупке шин обратить внимание на маркировку на боковой части покрышки. Там должна быть изображена снежинка с буквенным сопровождением M+S (Mud + Snow = грязь + снег). Остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее четырех миллиметров.За нарушение требований по смене шин предусмотрен штраф до трех единиц расчетного уровня минимальной заработной платы (55 приднестровских рублей, или около 60 молдавских леев).Стоит отметить, что правила дорожного движения Молдовы не обязывают водителей менять шины к определенной дате или использовать их в течение холодного периода года.В ПДД, которыми руководствуются водители на правом берегу Днестра, указано, что только лишь при наличии на проезжей части снега или льда, а также при гололедице колеса должны быть оснащены шинами с маркировкой "M + S", "M.S." или "M & S”. В противном случае эксплуатация автомобиля запрещается.

https://ru.sputnik.md/20191124/eksperty-rasskazyvayut-kak-luchshe-podobrat-zimnie-shiny-28308617.html

приднестровье

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

приднестровье, шины, зимние шины