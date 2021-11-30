https://ru.sputnik.md/20211130/samye-lyubimye-pitomtsy-politikov-zvezd-i-sportsmenov-moldovy-rossii-i-mira-46823095.html
Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира
Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира
Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира
2021-11-30T14:51+0200
2021-11-30T14:51+0200
2021-11-30T15:21+0200
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Любовь к домашним животным объединяет самых разных людей, вне зависимости от их возраста, рода деятельности и места проживания. В фотоленте Sputnik Молдова собраны необычные и яркие кадры молдавских и мировых политиков, звезд, спортсменов и исполнителей, позирующих с любимыми питомцами.
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фото, фото, спортсмены, звезды, домашние животные, политики
Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира 14:51 30.11.2021 (обновлено: 15:21 30.11.2021)
Всемирный день домашних животных отмечается ежегодно 30 ноября. Девизом этого дня стали слова маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил".
Любовь к домашним животным объединяет самых разных людей, вне зависимости от их возраста, рода деятельности и места проживания. В фотоленте Sputnik Молдова собраны необычные и яркие кадры молдавских и мировых политиков, звезд, спортсменов и исполнителей, позирующих с любимыми питомцами.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин получил в подарок щенка алабая.
Президент РФ Владимир Путин получил в подарок щенка алабая.
Президент Молдовы Майя Санду со щенком.
Королева Елизавета II на лошади.
Башкан Гагаузии Ирина Влах с голубями.
Андрей Спыну с домашним животным.
© AFP 2021 / Daniel Leal
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Дилин в Лондоне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Дилин в Лондоне.
© AFP 2021 / Alain Jocard
Президент Франции Эммануэль Макрон со своим псом Немо.
Президент Франции Эммануэль Макрон со своим псом Немо.
© AP Photo / Ron Edmonds
Бывший президент США Барак Обама с дочерьми и собакой Бо на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
Бывший президент США Барак Обама с дочерьми и собакой Бо на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
Дэвид Бекхэм со своими собаками.
Ким Кардашьян с дочерью и питомцами.
Футболист Лионель Месси со своим домашним питомцем.
Пловчиха Юлия Ефимова с собакой по кличке Джаспер.
Андрей Аршавин с собакой по кличке Зевс.
Зиверт с собакой по кличке Муна.
Лева Би-2 с домашним питомцем.
Диана Арбенина и лабрадор Гриша.
Дима Билан с котом Соломоном.
Настя Ивлеева с котенком.
Наргиз с домашними животными.
Настя Каменских и Потап с собакой.
Том Харди с любимым псом.
© AP Photo / Chris Pizzello
Обезьяна сидит на плече Джастина Бибера в Калвер-Сити, США.
Обезьяна сидит на плече Джастина Бибера в Калвер-Сити, США.
Актриса Сальма Хайек с совой.
© AFP 2021 / Imperial Household Agency of Japan
Наследная принцесса Японии Масако и ее супруг, наследный принц Нарухито, позируют со своей собакой Юри во Дворце Тогу в Токио, 2018 год.
Наследная принцесса Японии Масако и ее супруг, наследный принц Нарухито, позируют со своей собакой Юри во Дворце Тогу в Токио, 2018 год.
© Photo : Roger Higgins / World Telegram
Сальвадор Дали со своим оцелотом по кличке Babou, 1965 год.
Сальвадор Дали со своим оцелотом по кличке Babou, 1965 год.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Michael Loccisano
Певица Келли Осборн со своей собакой Полли на Неделе моды в Нью-Йорке, 2016 год.
Певица Келли Осборн со своей собакой Полли на Неделе моды в Нью-Йорке, 2016 год.
© Sputnik / RIA Novosti / Перейти в фотобанк Русский певец Федор Иванович Шаляпин (1873-1938) с французским бульдогом.
Русский певец Федор Иванович Шаляпин (1873-1938) с французским бульдогом.
© AP Photo / Nick Ut
Майк Тайсон держит белого почтового голубя на Большой национальной выставке голубей в Онтарио.
Майк Тайсон держит белого почтового голубя на Большой национальной выставке голубей в Онтарио.
© AP Photo / Ted Shaffrey
Кандидат в мэры Нью-Йорка от республиканцев Кертис Слива и жена Нэнси Слива со своими кошками.
Кандидат в мэры Нью-Йорка от республиканцев Кертис Слива и жена Нэнси Слива со своими кошками.
Американская певица Тори Спеллинг со свинкой.
Певица Шакира с кроликом.
Женевьева "Колдунья" Hexxx со своим питомцем – краснохвостым боа.