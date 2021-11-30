https://ru.sputnik.md/20211130/samye-lyubimye-pitomtsy-politikov-zvezd-i-sportsmenov-moldovy-rossii-i-mira-46823095.html

Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира

Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира

Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира

2021-11-30T14:51+0200

2021-11-30T14:51+0200

2021-11-30T15:21+0200

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фото

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звезды

домашние животные

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Любовь к домашним животным объединяет самых разных людей, вне зависимости от их возраста, рода деятельности и места проживания. В фотоленте Sputnik Молдова собраны необычные и яркие кадры молдавских и мировых политиков, звезд, спортсменов и исполнителей, позирующих с любимыми питомцами.

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2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото, спортсмены, звезды, домашние животные, политики