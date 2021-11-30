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Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира
Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира
Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира
2021-11-30T14:51+0200
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Любовь к домашним животным объединяет самых разных людей, вне зависимости от их возраста, рода деятельности и места проживания. В фотоленте Sputnik Молдова собраны необычные и яркие кадры молдавских и мировых политиков, звезд, спортсменов и исполнителей, позирующих с любимыми питомцами.
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фото, фото, спортсмены, звезды, домашние животные, политики

Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира

14:51 30.11.2021 (обновлено: 15:21 30.11.2021)
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Всемирный день домашних животных отмечается ежегодно 30 ноября. Девизом этого дня стали слова маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил".
Любовь к домашним животным объединяет самых разных людей, вне зависимости от их возраста, рода деятельности и места проживания. В фотоленте Sputnik Молдова собраны необычные и яркие кадры молдавских и мировых политиков, звезд, спортсменов и исполнителей, позирующих с любимыми питомцами.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин получил в подарок щенка алабая.

Президент РФ Владимир Путин получил в подарок щенка алабая. - Sputnik Молдова
1/32
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
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Президент РФ Владимир Путин получил в подарок щенка алабая.

© Photo : Instagram / maia.sandu

Президент Молдовы Майя Санду со щенком.

Президент Молдовы Майя Санду со щенком. - Sputnik Молдова
2/32
© Photo : Instagram / maia.sandu

Президент Молдовы Майя Санду со щенком.

© Photo : Instagram / theroyalfamily

Королева Елизавета II на лошади.

Королева Елизавета II на лошади. - Sputnik Молдова
3/32
© Photo : Instagram / theroyalfamily

Королева Елизавета II на лошади.

© Photo : Facebook / Ирина Влах

Башкан Гагаузии Ирина Влах с голубями.

Башкан Гагаузии Ирина Влах с голубями. - Sputnik Молдова
4/32
© Photo : Facebook / Ирина Влах

Башкан Гагаузии Ирина Влах с голубями.

© Facebook / Andrei Spînu

Андрей Спыну с домашним животным.

Андрей Спыну с домашним животным. - Sputnik Молдова
5/32
© Facebook / Andrei Spînu

Андрей Спыну с домашним животным.

© AFP 2021 / Daniel Leal

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Дилин в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Дилин в Лондоне. - Sputnik Молдова
6/32
© AFP 2021 / Daniel Leal

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Дилин в Лондоне.

© AFP 2021 / Alain Jocard

Президент Франции Эммануэль Макрон со своим псом Немо.

Президент Франции Эммануэль Макрон со своим псом Немо. - Sputnik Молдова
7/32
© AFP 2021 / Alain Jocard

Президент Франции Эммануэль Макрон со своим псом Немо.

© AP Photo / Ron Edmonds

Бывший президент США Барак Обама с дочерьми и собакой Бо на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Бывший президент США Барак Обама с дочерьми и собакой Бо на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. - Sputnik Молдова
8/32
© AP Photo / Ron Edmonds

Бывший президент США Барак Обама с дочерьми и собакой Бо на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

© Photo : Instagram / davidbeckham

Дэвид Бекхэм со своими собаками.

Дэвид Бекхэм со своими собаками. - Sputnik Молдова
9/32
© Photo : Instagram / davidbeckham

Дэвид Бекхэм со своими собаками.

© Photo : Instagram / kimkardashian

Ким Кардашьян с дочерью и питомцами.

Ким Кардашьян с дочерью и питомцами. - Sputnik Молдова
10/32
© Photo : Instagram / kimkardashian

Ким Кардашьян с дочерью и питомцами.

© Photo : Instagram / leomessi

Футболист Лионель Месси со своим домашним питомцем.

Футболист Лионель Месси со своим домашним питомцем. - Sputnik Молдова
11/32
© Photo : Instagram / leomessi

Футболист Лионель Месси со своим домашним питомцем.

© Photo : Instagram / pryanya93

Пловчиха Юлия Ефимова с собакой по кличке Джаспер.

Пловчиха Юлия Ефимова с собакой по кличке Джаспер. - Sputnik Молдова
12/32
© Photo : Instagram / pryanya93

Пловчиха Юлия Ефимова с собакой по кличке Джаспер.

© Photo : Instagram / andrey.arshavin10

Андрей Аршавин с собакой по кличке Зевс.

Андрей Аршавин с собакой по кличке Зевс. - Sputnik Молдова
13/32
© Photo : Instagram / andrey.arshavin10

Андрей Аршавин с собакой по кличке Зевс.

© Photo : Instagram / _zivert

Зиверт с собакой по кличке Муна.

Зиверт с собакой по кличке Муна. - Sputnik Молдова
14/32
© Photo : Instagram / _zivert

Зиверт с собакой по кличке Муна.

© Photo : Instagram ./ levab2

Лева Би-2 с домашним питомцем.

Лева Би-2 с домашним питомцем. - Sputnik Молдова
15/32
© Photo : Instagram ./ levab2

Лева Би-2 с домашним питомцем.

© Photo : Instagram / _diana_arbenina

Диана Арбенина и лабрадор Гриша.

Диана Арбенина и лабрадор Гриша. - Sputnik Молдова
16/32
© Photo : Instagram / _diana_arbenina

Диана Арбенина и лабрадор Гриша.

© Photo : Instagram / bilanofficial

Дима Билан с котом Соломоном.

Дима Билан с котом Соломоном. - Sputnik Молдова
17/32
© Photo : Instagram / bilanofficial

Дима Билан с котом Соломоном.

© Photo : Instagram / _agentgirl_

Настя Ивлеева с котенком.

Настя Ивлеева с котенком. - Sputnik Молдова
18/32
© Photo : Instagram / _agentgirl_

Настя Ивлеева с котенком.

© Photo : Instagram / nargizzakirova_officialПодтвержденный

Наргиз с домашними животными.

Наргиз с домашними животными. - Sputnik Молдова
19/32
© Photo : Instagram / nargizzakirova_officialПодтвержденный

Наргиз с домашними животными.

© Photo : Instagram / kamenskux

Настя Каменских и Потап с собакой.

Настя Каменских и Потап с собакой. - Sputnik Молдова
20/32
© Photo : Instagram / kamenskux

Настя Каменских и Потап с собакой.

© Photo : Instagram / tomhardy

Том Харди с любимым псом.

Том Харди с любимым псом. - Sputnik Молдова
21/32
© Photo : Instagram / tomhardy

Том Харди с любимым псом.

© AP Photo / Chris Pizzello

Обезьяна сидит на плече Джастина Бибера в Калвер-Сити, США.

Обезьяна сидит на плече Джастина Бибера в Калвер-Сити, США. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Chris Pizzello

Обезьяна сидит на плече Джастина Бибера в Калвер-Сити, США.

© Photo : Instagram / Salma Hayek Pinault Актриса Сальма Хайек с совой.
Актриса Сальма Хайек с совой - Sputnik Молдова
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© Photo : Instagram / Salma Hayek Pinault
Актриса Сальма Хайек с совой.
© AFP 2021 / Imperial Household Agency of Japan

Наследная принцесса Японии Масако и ее супруг, наследный принц Нарухито, позируют со своей собакой Юри во Дворце Тогу в Токио, 2018 год.

Наследная принцесса Японии Масако и ее супруг, наследный принц Нарухито, позируют со своей собакой Юри во Дворце Тогу в Токио, 2018 год. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Imperial Household Agency of Japan

Наследная принцесса Японии Масако и ее супруг, наследный принц Нарухито, позируют со своей собакой Юри во Дворце Тогу в Токио, 2018 год.

© Photo : Roger Higgins / World Telegram

Сальвадор Дали со своим оцелотом по кличке Babou, 1965 год.

Сальвадор Дали со своим оцелотом по кличке Babou, 1965 год. - Sputnik Молдова
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© Photo : Roger Higgins / World Telegram

Сальвадор Дали со своим оцелотом по кличке Babou, 1965 год.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Michael Loccisano

Певица Келли Осборн со своей собакой Полли на Неделе моды в Нью-Йорке, 2016 год.

Певица Келли Осборн со своей собакой Полли на Неделе моды в Нью-Йорке, 2016 год. - Sputnik Молдова
26/32
© AFP 2021 / Getty Images North America / Michael Loccisano

Певица Келли Осборн со своей собакой Полли на Неделе моды в Нью-Йорке, 2016 год.

© Sputnik / RIA Novosti / Перейти в фотобанкРусский певец Федор Иванович Шаляпин (1873-1938) с французским бульдогом.
Певец Федор Иванович Шаляпин с французским бульдогом, 1918-й год - Sputnik Молдова
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© Sputnik / RIA Novosti
/
Перейти в фотобанк
Русский певец Федор Иванович Шаляпин (1873-1938) с французским бульдогом.
© AP Photo / Nick Ut

Майк Тайсон держит белого почтового голубя на Большой национальной выставке голубей в Онтарио.

Майк Тайсон держит белого почтового голубя на Большой национальной выставке голубей в Онтарио. - Sputnik Молдова
28/32
© AP Photo / Nick Ut

Майк Тайсон держит белого почтового голубя на Большой национальной выставке голубей в Онтарио.

© AP Photo / Ted Shaffrey

Кандидат в мэры Нью-Йорка от республиканцев Кертис Слива и жена Нэнси Слива со своими кошками.

Кандидат в мэры Нью-Йорка от республиканцев Кертис Слива и жена Нэнси Слива со своими кошками. - Sputnik Молдова
29/32
© AP Photo / Ted Shaffrey

Кандидат в мэры Нью-Йорка от республиканцев Кертис Слива и жена Нэнси Слива со своими кошками.

© Photo : Instagram / Tori Spelling Американская певица Тори Спеллинг со свинкой.
Американская певица Тори Спеллинг со свинкой - Sputnik Молдова
30/32
© Photo : Instagram / Tori Spelling
Американская певица Тори Спеллинг со свинкой.
© Photo : Instagram / Shakira Певица Шакира с кроликом.
Певица Шакира с кроликом - Sputnik Молдова
31/32
© Photo : Instagram / Shakira
Певица Шакира с кроликом.
© Depositphotos / Ethan Miller/Getty Images

Женевьева "Колдунья" Hexxx со своим питомцем – краснохвостым боа.

Женевьева &quot;Колдунья&quot; Hexxx со своим питомцем – краснохвостым боа. - Sputnik Молдова
32/32
© Depositphotos / Ethan Miller/Getty Images

Женевьева "Колдунья" Hexxx со своим питомцем – краснохвостым боа.

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