https://ru.sputnik.md/20211130/shtamm-omikron-46840511.html

Почему штамм "омикрон" может стать "светом в конце туннеля"

Почему штамм "омикрон" может стать "светом в конце туннеля"

Ждать ли пятой волны эпидемии коронавируса в Молдове и так ли уж опасен штамм "омикрон".

2021-11-30T20:58+0200

2021-11-30T20:58+0200

2021-11-30T20:58+0200

коронавирус

в молдове

в мире

вирус

штаммы

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Обнаруженный в Южной Африке и уже перебравшийся в Европу новый штамм коронавируса заставил некоторые страны пойти на крайне жесткие меры предосторожности. Но он же может означать начало выхода человечества из нынешней пандемии, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он склонен считать (как бы странно это ни прозвучало) появление штамма "омикрон" оптимистичным признаком."Если "омикрон" станет доминирующим, вызывая при этом летальность на уровне, скажем, 0,1%, это будет означать конец пандемии. Мы просто получим еще один доброкачественный коронавирус. Человечество давно живет с четырьмя видами коронавируса, которые нам, по сути, никак не мешают, с которыми нет необходимости бороться с помощью вакцин. Если пятый – SARS-CoV-2 – выродится в такой вирус, значит, можно будет утверждать, что мир пережил нынешнюю пандемию", – заявил Альтштейн в интервью радиостудии Sputnik Молдова.Да, пока подобные утверждения носят больше гипотетический характер, подчеркивает ученый. Еще нужно посмотреть, как новый штамм подействует на пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.Тем не менее, впервые с начала пандемии, по мнению Альтштейна, с появлением "омикрона" забрезжил свет в конце туннеля."Насколько опасен новый штамм и в какой мере эффективны против него существующие вакцины станет ясно в течение ближайших недель. На сегодняшний день представляется, что это вирус невысокой патогенности и людей он практически не убивает, вызывая относительно легкое течение болезни. Если мы посмотрим, например, на то, что происходит в Южной Африке, то обнаружим, что в последние два месяца там летальность от коронавируса стали ниже", – отмечает Альтштейн.По словам российского ученого, уже сейчас можно сделать некоторые, пока еще очень осторожные, выводы относительно "омикрона"."Я назвал новый штамм низколетальным не только потому, что пока не зафиксировано ни одного вызванного им тяжелого течения болезни. Но я утверждаю это еще и на основании большого количества мутаций в его белке. Это означает, что система поддержания стабильности генома этого штамма значительно ослаблена, то есть больших патогенных возможностей у такого вируса не будет", – говорит Альтштейн.Его коллега, профессор Александр Бутенко чуть более сдержан в своих оценках нового штамма, ссылаясь на недостаток информации."Прошло меньше месяца с момента, когда стало известно об "омикроне". Инкубационный период, скорость распространения, скорость заражения, число заразившихся от одного распространителя – все это предстоит выяснить в ближайшие недели. Как и эффективность вакцин против данного штамма, изменения в клинической картине, эпидемиологические особенности. Без этого делать какие-то выводы просто преждевременно", – утверждает Бутенко.Впрочем, говорит он, нет никаких оснований поддаваться излишнему пессимизму, какой-то особой "убийственности" новый штамм пока не продемонстрировал.По мнению эксперта в области общественного здоровья Аллы Токарчук, вероятность того, что штамм "омикрон" уже присутствует в Молдове в данный момент крайне низка. Но полностью ее исключать нельзя.Все это, с ее точки зрения, требует в Молдове усиления дисциплины в области эпидемиологических мер, и в первую очередь – со стороны населения."Обратите внимание, какие беспрецедентные меры сейчас предпринимаются в некоторых странах. Так, например, въезжающих в страну сограждан начали тестировать еще при посадке в самолет. К моменту, когда он совершает посадку, результаты тестов уже готовы. Но даже получивших отрицательный результат обязывают изолироваться или сдавать тесты каждые 72 часа", – говорит Токарчук.При этом эксперт подтверждает: четвертая волна коронавируса в Молдове в данный момент идет на спад. К сожалению, по ее мнению, будет и пятая."Сейчас очень важно отключить, так сказать, воображение и скрупулезно собирать только достоверную научную информацию о новом штамме. Думаю, что смертность от "омикрона" не будет выше, нежели от предыдущих штаммов коронавируса, но только при одном важном условии – если система здравоохранения Молдовы будет справляться с количеством больных", -- полагает Токарчук.Для молдавского эксперта совершенно очевидно, что республика выходит из четвертой волны коронавируса. Но если мы ничего не поменяем в наших эпидемиологических тактиках, в ежедневном поведении, то "пятая волна – не за горами".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211130/budut-li-effektivny-suschestvuyuschie-vaktsiny-protiv-novogo-shtamma-covid-omikron-46836449.html

https://ru.sputnik.md/20211130/kak-protekaet-bolezn-u-zarazivshikhsya-shtammom-omikron-46837142.html

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в молдове, в мире, вирус, штаммы