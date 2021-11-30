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Студенты из Молдовы участвуют в Межународной парламентской школе СНГ
Студенты из Молдовы участвуют в Межународной парламентской школе СНГ
Слушателями школы стали более 30 студентов из стран СНГ
2021-11-30T16:13+0200
2021-11-30T16:13+0200
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КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Студенты из Молдовы принимают участие в работе Международной молодежной парламентской школы, посвященной 30-летию Содружества Независимых Государств.Слушателями проекта стали свыше 30 студентов из Молдовы, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Украины, Туркменистана и Сербии.Приветствие участникам проекта направил Генсек Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) Дмитрий Кобицкий. Мероприятия проекта будут проходить в том числе и в стенах Таврического дворца — штаб-квартиры МПА СНГ, где зарождался российский парламентаризм — работала Государственная дума Российской империи, Учредительное собрание.Занятия, которые состоятся на площадке госуниверситета Санкт-Петербурга, направлены на вовлечение молодежи стран СНГ в развитие гражданского общества, активное участие молодых людей в процессах парламентаризма и продвижения молодежной политики.В рамках интерактивных лекций и семинаров парламентской школы будет изучен опыт СНГ как общерегиональной интеграционной площадки. Студенты познакомятся с работой Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан, Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
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молодежь, снг, мпа снг

Студенты из Молдовы участвуют в Межународной парламентской школе СНГ

16:13 30.11.2021
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВозобновление очного обучения в вузах
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Александр Исаев
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Слушателями проекта стали свыше 30 студентов из стран Содружества.
КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Студенты из Молдовы принимают участие в работе Международной молодежной парламентской школы, посвященной 30-летию Содружества Независимых Государств.
Слушателями проекта стали свыше 30 студентов из Молдовы, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Украины, Туркменистана и Сербии.
Приветствие участникам проекта направил Генсек Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) Дмитрий Кобицкий.
"Будущее Содружества прямо зависит от молодого поколения, его готовности к новым вызовам времени и осознанного выбора в пользу сотрудничества", — подчеркнул Кобицкий.
Мероприятия проекта будут проходить в том числе и в стенах Таврического дворца — штаб-квартиры МПА СНГ, где зарождался российский парламентаризм — работала Государственная дума Российской империи, Учредительное собрание.
Занятия, которые состоятся на площадке госуниверситета Санкт-Петербурга, направлены на вовлечение молодежи стран СНГ в развитие гражданского общества, активное участие молодых людей в процессах парламентаризма и продвижения молодежной политики.
В рамках интерактивных лекций и семинаров парламентской школы будет изучен опыт СНГ как общерегиональной интеграционной площадки. Студенты познакомятся с работой Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан, Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
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