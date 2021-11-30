https://ru.sputnik.md/20211130/tela-20-pogibshikh-obnaruzheny-v-shakhte-listvyazhnaya-46828450.html

Тела 20 погибших обнаружены в шахте "Листвяжная"

Тела 20 погибших обнаружены в шахте "Листвяжная"

В шахте обнаружено еще 20 тел — 18 шахтеров и 2 горноспасателя

2021-11-30T15:28+0200

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тела

шахта

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Горноспасатели обнаружили тела еще 20 погибших в шахте "Листвяжная", передает РИА Новости."В шахте обнаружено еще 20 тел – 18 шахтеров и 2 горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность", – сообщает в Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Ранее на поверхность были подняты тела 11 погибших.Поиск погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области проходит вслепую, потому что не работают средства объективного контроля, рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян."У нас есть приблизительное местонахождение (погибших. – Ред.). Мы, к сожалению, не можем дать с точностью ответы, сказать, где каждый находится. Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и, как мне говорили, с периодом срабатывания каждые две секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому все делаем вслепую", – сказал он.Помимо этого, в шахте остаются еще 20 человек, которые пока не обнаружены. Учитывая обстоятельства случившегося, все они числятся погибшими, хотя ранее горноспасатель Александр Заковряшин смог выбраться на поверхность и был найден живым. Но это произошло на следующий день после трагедии, еще в пятницу.Итого, по последним данным, в результате трагедии погиб 51 человек – тела 11 из них подняты на поверхность, остальные пока в шахте. Пострадали, по последним данным экстренных служб, 96 человек.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все – пять сотрудников МЧС погибли. Работы на месте продолжаются.

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https://ru.sputnik.md/20211125/tragediya-v-shakhte-listvyazhnaya--chislo-pogibshikh-vyroslo-do-devyati-46707065.html

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тела, шахта