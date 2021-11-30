Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211130/tela-20-pogibshikh-obnaruzheny-v-shakhte-listvyazhnaya-46828450.html
Тела 20 погибших обнаружены в шахте "Листвяжная"
Тела 20 погибших обнаружены в шахте "Листвяжная"
В шахте обнаружено еще 20 тел — 18 шахтеров и 2 горноспасателя
2021-11-30T15:28+0200
2021-11-30T15:36+0200
тела
шахта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1a/46738274_0:188:3133:1950_1920x0_80_0_0_f97dc24b6ed706368dd3f555013db9f0.jpg
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Горноспасатели обнаружили тела еще 20 погибших в шахте "Листвяжная", передает РИА Новости."В шахте обнаружено еще 20 тел – 18 шахтеров и 2 горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность", – сообщает в Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Ранее на поверхность были подняты тела 11 погибших.Поиск погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области проходит вслепую, потому что не работают средства объективного контроля, рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян."У нас есть приблизительное местонахождение (погибших. – Ред.). Мы, к сожалению, не можем дать с точностью ответы, сказать, где каждый находится. Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и, как мне говорили, с периодом срабатывания каждые две секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому все делаем вслепую", – сказал он.Помимо этого, в шахте остаются еще 20 человек, которые пока не обнаружены. Учитывая обстоятельства случившегося, все они числятся погибшими, хотя ранее горноспасатель Александр Заковряшин смог выбраться на поверхность и был найден живым. Но это произошло на следующий день после трагедии, еще в пятницу.Итого, по последним данным, в результате трагедии погиб 51 человек – тела 11 из них подняты на поверхность, остальные пока в шахте. Пострадали, по последним данным экстренных служб, 96 человек.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все – пять сотрудников МЧС погибли. Работы на месте продолжаются.
https://ru.sputnik.md/20211128/vlasti-kemerova-obnovili-spisok-postradavshikh-pri-chp-na-shakhte-46775637.html
https://ru.sputnik.md/20211125/tragediya-v-shakhte-listvyazhnaya--chislo-pogibshikh-vyroslo-do-devyati-46707065.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1a/46738274_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_f5a518971d86d6fd4b687341dc030cd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тела, шахта

Тела 20 погибших обнаружены в шахте "Листвяжная"

15:28 30.11.2021 (обновлено: 15:36 30.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
Спасательные работы на шахте Листвяжная в Кемеровской области - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Среди обнаруженных тел есть и горноспасатели.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Горноспасатели обнаружили тела еще 20 погибших в шахте "Листвяжная", передает РИА Новости.
"В шахте обнаружено еще 20 тел – 18 шахтеров и 2 горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность", – сообщает в Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Ранее на поверхность были подняты тела 11 погибших.
Поиск погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области проходит вслепую, потому что не работают средства объективного контроля, рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян.

"У нас есть приблизительное местонахождение (погибших. – Ред.). Мы, к сожалению, не можем дать с точностью ответы, сказать, где каждый находится. Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и, как мне говорили, с периодом срабатывания каждые две секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому все делаем вслепую", – сказал он.
Спасательные работы на шахте Листвяжная в Кемеровской области - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
Власти Кемерово обновили список пострадавших при ЧП на шахте
28 ноября, 11:45
Помимо этого, в шахте остаются еще 20 человек, которые пока не обнаружены. Учитывая обстоятельства случившегося, все они числятся погибшими, хотя ранее горноспасатель Александр Заковряшин смог выбраться на поверхность и был найден живым. Но это произошло на следующий день после трагедии, еще в пятницу.
Итого, по последним данным, в результате трагедии погиб 51 человек – тела 11 из них подняты на поверхность, остальные пока в шахте. Пострадали, по последним данным экстренных служб, 96 человек.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все – пять сотрудников МЧС погибли. Работы на месте продолжаются.
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
Россия
Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до одиннадцати
25 ноября, 10:31
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:00Ионицэ: как новый тариф на газ отразится на счетах за отопление
16:43В заброшенном доме арестованы два вора
16:34Попеску – о том, почему откладывается встреча в формате "5+2"
16:13Студенты из Молдовы участвуют в Межународной парламентской школе СНГ
15:49Роберто Бордин ушел с поста главного тренера сборной Молдовы по футболу
15:28Тела 20 погибших обнаружены в шахте "Листвяжная"
15:10Попеску рассказал, при каких условиях Санду может встретиться с Путиным
14:51Самые любимые: питомцы политиков, звезд и спортсменов Молдовы, России и мира
14:37Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур
14:17Попеску: отношения с Россией носят стратегический характер
13:42Фактор страха: "омикрон" обрушил нефть и пошел за рублем
13:27Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами
13:01Бензин и дизтопливо в Молдове продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на 1 декабря
12:45За отказ от вакцинации в Австрии будут штрафовать до 7200 евро – СМИ
12:25В АО "Молдовагаз" обновлен состав Наблюдательного совета
12:10Водительские права за 900 евро в обход закона: чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы
11:45С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах
11:15Вступил в силу закон о компенсациях на газ и тепло для бытовых потребителей
11:01Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам
10:25Минздрав – о бустерной дозе вакцины, в том числе для привитых "Спутником V"