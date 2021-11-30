https://ru.sputnik.md/20211130/v-ao-moldovagaz-obnovlen-sostav-nablyudatelnogo-soveta-46825392.html

В АО "Молдовагаз" обновлен состав Наблюдательного совета

В АО "Молдовагаз" обновлен состав Наблюдательного совета

В "Молдовагаз" состоялось внеочередное общее собрание акционеров.

2021-11-30T12:25+0200

2021-11-30T12:25+0200

2021-11-30T13:23+0200

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. На внеочередном общем собрании акционеров АО "Молдовагаз" был утвержден обновленный состав Наблюдательного совета акционерного общества. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.В новый состав Наблюдательного совета вошли:Кроме этого, на пост члена ревизионной комиссии была избрана генеральный секретарь Министерства финансов Дина Рошка.Изменения в составе Наблюдательного совета коснулись только представителей молдавских властей, делегированных в совет.АО "Молдовагаз" было создано в 1999 году. ПАО "Газпром" владеет 50% акций компании, Агентство публичной собственности Республики Молдова — 35,33% акций, Комитет по управлению имуществом Приднестровья — 13,44% акций, физические и юридические лица — 1,23% акций.

https://ru.sputnik.md/20211129/moldovagaz-provodit-pereraschet-potrebleniya-gaza-oktyabre-46795042.html

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2021

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газпром, молдовагаз, в молдове