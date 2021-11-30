https://ru.sputnik.md/20211130/v-ao-moldovagaz-obnovlen-sostav-nablyudatelnogo-soveta-46825392.html
В АО "Молдовагаз" обновлен состав Наблюдательного совета
В АО "Молдовагаз" обновлен состав Наблюдательного совета
В "Молдовагаз" состоялось внеочередное общее собрание акционеров.
2021-11-30T12:25+0200
2021-11-30T12:25+0200
2021-11-30T13:23+0200
газпром
молдовагаз
общество
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. На внеочередном общем собрании акционеров АО "Молдовагаз" был утвержден обновленный состав Наблюдательного совета акционерного общества. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.В новый состав Наблюдательного совета вошли:Кроме этого, на пост члена ревизионной комиссии была избрана генеральный секретарь Министерства финансов Дина Рошка.Изменения в составе Наблюдательного совета коснулись только представителей молдавских властей, делегированных в совет.АО "Молдовагаз" было создано в 1999 году. ПАО "Газпром" владеет 50% акций компании, Агентство публичной собственности Республики Молдова — 35,33% акций, Комитет по управлению имуществом Приднестровья — 13,44% акций, физические и юридические лица — 1,23% акций.
https://ru.sputnik.md/20211129/moldovagaz-provodit-pereraschet-potrebleniya-gaza-oktyabre-46795042.html
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газпром, молдовагаз, в молдове
В АО "Молдовагаз" обновлен состав Наблюдательного совета
12:25 30.11.2021 (обновлено: 13:23 30.11.2021)
В АО "Молдовагаз" состоялось внеочередное общее собрание акционеров.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. На внеочередном общем собрании акционеров АО "Молдовагаз" был утвержден обновленный состав Наблюдательного совета акционерного общества. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.
В новый состав Наблюдательного совета вошли:
Елена Бурмистрова, заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт";
Сергей Кузнец, член правления и начальник департамента ПАО "Газпром";
Дмитрий Хандога, начальник департамента ПАО "Газпром";
Кирилл Нейумин, начальник управления ПАО "Газпром";
Вячеслав Негруцэ, советник президента Республики Молдова по вопросам экономики;
Константин Боросан, государственный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития.
Кроме этого, на пост члена ревизионной комиссии была избрана генеральный секретарь Министерства финансов Дина Рошка.
Изменения в составе Наблюдательного совета коснулись только представителей молдавских властей, делегированных в совет.
АО "Молдовагаз" было создано в 1999 году. ПАО "Газпром" владеет 50% акций компании, Агентство публичной собственности Республики Молдова — 35,33% акций, Комитет по управлению имуществом Приднестровья — 13,44% акций, физические и юридические лица — 1,23% акций.