https://ru.sputnik.md/20211130/v-mae-2022-goda-v-chetyrekh-naselennykh-punktakh-moldovy-proydut-vybory-primarov-46836928.html

В мае 2022 года в четырех населенных пунктах Молдовы пройдут выборы примаров

В мае 2022 года в четырех населенных пунктах Молдовы пройдут выборы примаров

Центризбирком организует внеочередные местные выборы два раза в год - весной и осенью.

2021-11-30T17:17+0200

2021-11-30T17:17+0200

2021-11-30T18:09+0200

выборы

цирк

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44863231_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6a6e576ac13084919755ff32f82a7a80.jpg

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В селе Застынка Сорокского района и селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района 15 мая 2022 года состоятся выборы примаров. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. Еще в двух селах выборы были назначены ранее."В селе Застынка Сорокского района досрочное прекращение полномочий мэра произошло в связи с его смертью, а в селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района – в связи с отставкой примара", – говорится в сообщении ЦИК.Ранее ЦИК установила порядок проведения в тот же день новых местных выборов в коммуне Гетлова Оргеевского района и в коммуне Городиште Резинского района.Отметим, 5 декабря состоится второй тур выборов мэра в Бельцах.

https://ru.sputnik.md/20211123/ofitsialno-tauber-i-grigorishin-vyshli-vo-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-46648537.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

выборы, цирк, в молдове