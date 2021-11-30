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В мае 2022 года в четырех населенных пунктах Молдовы пройдут выборы примаров
В мае 2022 года в четырех населенных пунктах Молдовы пройдут выборы примаров
Центризбирком организует внеочередные местные выборы два раза в год - весной и осенью.
2021-11-30T17:17+0200
2021-11-30T18:09+0200
выборы
цирк
в молдове
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В селе Застынка Сорокского района и селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района 15 мая 2022 года состоятся выборы примаров. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. Еще в двух селах выборы были назначены ранее."В селе Застынка Сорокского района досрочное прекращение полномочий мэра произошло в связи с его смертью, а в селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района – в связи с отставкой примара", – говорится в сообщении ЦИК.Ранее ЦИК установила порядок проведения в тот же день новых местных выборов в коммуне Гетлова Оргеевского района и в коммуне Городиште Резинского района.Отметим, 5 декабря состоится второй тур выборов мэра в Бельцах.
https://ru.sputnik.md/20211123/ofitsialno-tauber-i-grigorishin-vyshli-vo-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-46648537.html
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Евгений Чебан
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выборы, цирк, в молдове

В мае 2022 года в четырех населенных пунктах Молдовы пройдут выборы примаров

17:17 30.11.2021 (обновлено: 18:09 30.11.2021)
© Sputnik / Maxim TopalВыборы в Гагаузии
Выборы в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Maxim Topal
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Центризбирком организует внеочередные местные выборы два раза в год – весной и осенью.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В селе Застынка Сорокского района и селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района 15 мая 2022 года состоятся выборы примаров. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. Еще в двух селах выборы были назначены ранее.
"В селе Застынка Сорокского района досрочное прекращение полномочий мэра произошло в связи с его смертью, а в селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района – в связи с отставкой примара", – говорится в сообщении ЦИК.
Ранее ЦИК установила порядок проведения в тот же день новых местных выборов в коммуне Гетлова Оргеевского района и в коммуне Городиште Резинского района.
Отметим, 5 декабря состоится второй тур выборов мэра в Бельцах.
Orașul Bălți - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
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