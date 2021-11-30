https://ru.sputnik.md/20211130/v-mae-2022-goda-v-chetyrekh-naselennykh-punktakh-moldovy-proydut-vybory-primarov-46836928.html
В мае 2022 года в четырех населенных пунктах Молдовы пройдут выборы примаров
В мае 2022 года в четырех населенных пунктах Молдовы пройдут выборы примаров
Центризбирком организует внеочередные местные выборы два раза в год - весной и осенью.
2021-11-30T17:17+0200
2021-11-30T17:17+0200
2021-11-30T18:09+0200
выборы
цирк
в молдове
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В селе Застынка Сорокского района и селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района 15 мая 2022 года состоятся выборы примаров. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. Еще в двух селах выборы были назначены ранее."В селе Застынка Сорокского района досрочное прекращение полномочий мэра произошло в связи с его смертью, а в селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района – в связи с отставкой примара", – говорится в сообщении ЦИК.Ранее ЦИК установила порядок проведения в тот же день новых местных выборов в коммуне Гетлова Оргеевского района и в коммуне Городиште Резинского района.Отметим, 5 декабря состоится второй тур выборов мэра в Бельцах.
https://ru.sputnik.md/20211123/ofitsialno-tauber-i-grigorishin-vyshli-vo-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-46648537.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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выборы, цирк, в молдове
В мае 2022 года в четырех населенных пунктах Молдовы пройдут выборы примаров
17:17 30.11.2021 (обновлено: 18:09 30.11.2021)
Центризбирком организует внеочередные местные выборы два раза в год – весной и осенью.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В селе Застынка Сорокского района и селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района 15 мая 2022 года состоятся выборы примаров. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. Еще в двух селах выборы были назначены ранее.
"В селе Застынка Сорокского района досрочное прекращение полномочий мэра произошло в связи с его смертью, а в селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района – в связи с отставкой примара", – говорится в сообщении ЦИК.
Ранее ЦИК установила порядок проведения в тот же день новых местных выборов в коммуне Гетлова Оргеевского района и в коммуне Городиште Резинского района.
Отметим, 5 декабря состоится второй тур выборов мэра в Бельцах.