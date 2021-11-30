https://ru.sputnik.md/20211130/vaktsina-shtamm-omikron-46816774.html
Производители вакцин от COVID адаптируют свои препараты под штамм "омикрон"
Производители вакцин от COVID адаптируют свои препараты под штамм "омикрон"
Фармкомпании, занимающиеся выпуском вакцин от коронавируса заявили о начале разработки новых препаратов против штамма "омикрон".
2021-11-30T08:00+0200
2021-11-30T08:00+0200
2021-11-30T08:00+0200
коронавирус
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вакцина
штаммы
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Американская фармкомпания Pfizer намерена адаптировать свою вакцину от коронавируса под новый штамм "омикрон". Об этом заявил глава компании Альберт Бурла, сообщает РИА Новости.По его словам, есть вероятность, что существующие вакцины могут быть менее эффективны в борьбе с новым штаммом, а значит, будет необходимо создавать новые препараты.В BioNTech также заявили о начале изучения нового штамма коронавируса и одновременно с этим о начале работы над адаптацией своей вакцины к нему. В компании допустили, что выпускаемый ими препарат может оказаться неэффективным для борьбы с новым штаммом.BioNTech рассчитывает получить окончательные сведения о действенности своей вакцины против штамма "омикрон" не позднее конца следующей недели.Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson также объявила о начале разработки нового препарата против "омикрона" и тестировании эффективности существующей вакцины."Совместно с учеными из Южной Африки и со всего мира компания оценивает эффективность своей вакцины от различных штаммов COVID-19, включая новый и быстро распространяющийся "омикрон"... Кроме того, компания разрабатывает специальную вакцину от штамма "омикрон" и будет совершенствовать ее по мере необходимости", – говорится в релизе компании.Главный исполнительный директор другого американского производителя вакцины от коронавируса, компании Moderna, Стефан Бансель заявил, что на создание и доставку вакцины от нового штамма потребуются месяцы.По его мнению, на определение способности новой мутации вируса повлиять на эффективность имеющихся на сегодняшний день вакцин уйдет не менее двух недель.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211129/modifikatsia-sputnik-v-omikron-46817943.html
https://ru.sputnik.md/20211129/effektivny-li-vaktsiny-pri-novom-shtamme-omikron---otvet-voz-46793717.html
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в мире, вакцина, штаммы
Производители вакцин от COVID адаптируют свои препараты под штамм "омикрон"
Фармкомпании, занимающиеся выпуском вакцин от коронавируса заявили о начале разработки новых препаратов против штамма "омикрон".
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik.
Американская фармкомпания Pfizer намерена адаптировать свою вакцину от коронавируса под новый штамм "омикрон". Об этом заявил глава компании Альберт Бурла, сообщает РИА Новости
.
По его словам, есть вероятность, что существующие вакцины могут быть менее эффективны в борьбе с новым штаммом, а значит, будет необходимо создавать новые препараты.
"Мы уже начали в пятницу. В пятницу мы сделали матрицу ДНК, что является первой частью процесса разработки новой вакцины. Мы уже много раз заявляли, что мы сможем получить вакцину за менее чем 100 дней", – заявил Бурла в эфире телеканала CNBC.
В BioNTech также заявили о начале изучения нового штамма коронавируса и одновременно с этим о начале работы над адаптацией своей вакцины к нему. В компании допустили, что выпускаемый ими препарат может оказаться неэффективным для борьбы с новым штаммом.
"Чтобы не терять время мы параллельно занимаемся двумя этими задачами, пока не появятся данные и больше информации о том, подходит ли вакцина или нет", – сообщила представитель компании агентству ДПА.
BioNTech рассчитывает получить окончательные сведения о действенности своей вакцины против штамма "омикрон" не позднее конца следующей недели.
Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson также объявила о начале разработки нового препарата против "омикрона" и тестировании эффективности существующей вакцины.
"Совместно с учеными из Южной Африки и со всего мира компания оценивает эффективность своей вакцины от различных штаммов COVID-19, включая новый и быстро распространяющийся "омикрон"... Кроме того, компания разрабатывает специальную вакцину от штамма "омикрон" и будет совершенствовать ее по мере необходимости", – говорится в релизе компании.
Главный исполнительный директор другого американского производителя вакцины от коронавируса, компании Moderna, Стефан Бансель заявил, что на создание и доставку вакцины от нового штамма потребуются месяцы.
"Пройдут месяцы, прежде чем специальная вакцина от "омикрона" будет готова к поставке в больших количествах", – сказал Бансель в интервью телеканалу CNBC.
По его мнению, на определение способности новой мутации вируса повлиять на эффективность имеющихся на сегодняшний день вакцин уйдет не менее двух недель.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".