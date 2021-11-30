https://ru.sputnik.md/20211130/vizit-bryussel-gavrilitsa-46842945.html

Визит в Брюссель:с кем встретилась премьер-министр Гаврилица

Визит в Брюссель:с кем встретилась премьер-министр Гаврилица

Глава молдавского кабмина обсуждала с европейскими чиновниками саммит Восточного партнерства и евроинтеграцию.

2021-11-30T22:28+0200

2021-11-30T22:28+0200

2021-11-30T22:28+0200

политика

брюссель

восточное партнерство

визит

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица с 29 ноября по первое декабря совершает официальный визит в Брюссель.В рамках визита молдавский премьер встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Основной темой встречи стало обсуждение подготовки к саммиту Восточного партнерства и проекта совместного заявления, которое будет озвучено в ходе предстоящего мероприятия.Кроме того, глава молдавского кабинета министров встретилась с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой, в числе прочего, обсудила возможность отмены роуминговых платежей, снижении издержек международных банковских операций, признание в ЕС молдавских сертификатов о вакцинации.Премьер-министр Молдовы пообщалась также с председателем Европарламента Давидом Сассоли, которого она заверила в "неизменности европейского пути" Молдовы и в том, что Евросоюз остается главным партнером республики. Отметим, что встречи с европейскими чиновниками Гаврилица провела совместно с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Присутствие глав грузинского и украинского кабинетов обусловлено форматом “Ассоциированное трио”.Напомним, Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины о сотрудничестве в области европейской интеграции был подписан в Киеве 17 мая 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20211130/premer-moldova-ukraina-gruzia-zayavlenie-46840756.html

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брюссель, восточное партнерство, визит, наталья гаврилица