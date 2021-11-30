Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211130/voditelskie-prava-900-evro-obkhod-zakona-chinovniku-grozit-do-6-let-tyurmy-46826470.html
Водительские права за 900 евро в обход закона: чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы
Водительские права за 900 евро в обход закона: чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы
За 2020-2021 год НАЦ выявил более 100 случаев попытки “купить” водительские права за взятку.
2021-11-30T12:10+0200
2021-11-30T13:16+0200
взятка
нац
водительские права
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1405/31/14053164_0:334:2501:1740_1920x0_80_0_0_ee0fd674b8465f26a5890e32f3d191da.jpg
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Сотрудники северного управления Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и Антикоррупционная прокуратура расследуют уголовное дело в отношении должностного лица из Единец, которого подозревают в торговле влиянием.По версии следствия, он "организовал" выдачу водительских прав, а за свои услуги потребовал и получил взятку в размере 900 евро.За то, что он не сдержал свое слово, молодой человек оповестил НАЦ, и после проведения специальных следственных мероприятий подозреваемый был задержан на 72 часа.В случае признания виновным ему грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере от 3000 до 4000 условных единиц (от 150 до 200 тысяч леев).В период с 2020 по 2021 год НАЦ выявил более 100 попыток “приобрести” водительские права за взятку.
https://ru.sputnik.md/20211124/kogda-moldavskim-voditelyam-ne-nuzhno-budet-imet-pri-sebe-prava-46692624.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1405/31/14053164_4:0:2467:1847_1920x0_80_0_0_9d0f5330226442bc6d9ffc2358b00a67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
взятка, нац, водительские права, в молдове

Водительские права за 900 евро в обход закона: чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы

12:10 30.11.2021 (обновлено: 13:16 30.11.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ России начали выдавать водительские удостоверения нового образца
В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
За 2020-2021 годы Национальный антикоррупционный центр выявил более 100 случаев попытки “купить” водительские права за взятку.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Сотрудники северного управления Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и Антикоррупционная прокуратура расследуют уголовное дело в отношении должностного лица из Единец, которого подозревают в торговле влиянием.
По версии следствия, он "организовал" выдачу водительских прав, а за свои услуги потребовал и получил взятку в размере 900 евро.

“Мужчина утверждал, что имеет влияние на сотрудников Управления регистрации транспорта и квалификации водителей в Бельцах и что он может успешно организовать сдачу теоретического и практического тестов с последующей выдачей водительского удостоверения категории B”, – сообщают в НАЦ.

За то, что он не сдержал свое слово, молодой человек оповестил НАЦ, и после проведения специальных следственных мероприятий подозреваемый был задержан на 72 часа.
В случае признания виновным ему грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере от 3000 до 4000 условных единиц (от 150 до 200 тысяч леев).
Permis de conducere - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Общество
Когда молдавским водителям не нужно будет иметь при себе права
24 ноября, 23:03
В период с 2020 по 2021 год НАЦ выявил более 100 попыток “приобрести” водительские права за взятку.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:37Попеску: есть кандидат на пост посла в России, ждем завершения процедур
14:17Попеску: отношения с Россией носят стратегический характер
13:42Фактор страха: "омикрон" обрушил нефть и пошел за рублем
13:27Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами
13:01Бензин и дизтопливо в Молдове продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на 1 декабря
12:45За отказ от вакцинации в Австрии будут штрафовать до 7200 евро – СМИ
12:25В АО "Молдовагаз" обновлен состав Наблюдательного совета
12:10Водительские права за 900 евро в обход закона: чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы
11:45С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах
11:15Вступил в силу закон о компенсациях на газ и тепло для бытовых потребителей
11:01Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам
10:25Минздрав – о бустерной дозе вакцины, в том числе для привитых "Спутником V"
10:02Где в Кишиневе 30 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:32Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе сообщает о перерывах в работе
09:00Мир за сутки: проверка елок, золотой мяч Месси и рекордные осадки в Москве
08:30Все, что вы хотели узнать про штамм "омикрон", но боялись спросить
08:00Производители вакцин от COVID адаптируют свои препараты под штамм "омикрон"
07:30По итогам 2021 года объем экспорта яблок из Молдовы может увеличиться
07:00Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь
00:01Погодные рекорды Молдовы 30 ноября