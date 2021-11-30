https://ru.sputnik.md/20211130/voditelskie-prava-900-evro-obkhod-zakona-chinovniku-grozit-do-6-let-tyurmy-46826470.html

Водительские права за 900 евро в обход закона: чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы

Водительские права за 900 евро в обход закона: чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы

За 2020-2021 год НАЦ выявил более 100 случаев попытки “купить” водительские права за взятку.

2021-11-30T12:10+0200

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взятка

нац

водительские права

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Сотрудники северного управления Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и Антикоррупционная прокуратура расследуют уголовное дело в отношении должностного лица из Единец, которого подозревают в торговле влиянием.По версии следствия, он "организовал" выдачу водительских прав, а за свои услуги потребовал и получил взятку в размере 900 евро.За то, что он не сдержал свое слово, молодой человек оповестил НАЦ, и после проведения специальных следственных мероприятий подозреваемый был задержан на 72 часа.В случае признания виновным ему грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере от 3000 до 4000 условных единиц (от 150 до 200 тысяч леев).В период с 2020 по 2021 год НАЦ выявил более 100 попыток “приобрести” водительские права за взятку.

https://ru.sputnik.md/20211124/kogda-moldavskim-voditelyam-ne-nuzhno-budet-imet-pri-sebe-prava-46692624.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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взятка, нац, водительские права, в молдове