https://ru.sputnik.md/20211130/vse-chto-vy-khoteli-uznat-pro-shtamm-omikron-no-boyalis-sprosit-46814432.html

Все, что вы хотели узнать про штамм "Омикрон", но боялись спросить

Все, что вы хотели узнать про штамм "Омикрон", но боялись спросить

Последняя научная информация о новом штамме коронавируса омикрон

2021-11-30T08:30+0200

2021-11-30T08:30+0200

2021-11-30T08:30+0200

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Недолго у нас складывалось ощущение того, что на "коронавирусных фронтах" ситуация стабилизировалась, наука медленно, но уверенно побеждает и скоро все будет как раньше. Новая неприятность из ЮАР, штамм под названием "омикрон", в очередной раз подорвал нервную систему человечества.Похоже не все так плохо - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что имеющиеся вакцины от коронавируса смогут защитить от летального исхода и тяжелого течения болезни при заражении штаммом "омикрон".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Сегодня попытаемся узнать все, что возможно на сегодняшний момент у российских и молдавских экспертов, это Российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко и эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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