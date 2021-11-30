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Все, что вы хотели узнать про штамм "Омикрон", но боялись спросить
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Все, что вы хотели узнать про штамм "Омикрон", но боялись спросить
Все, что вы хотели узнать про штамм "Омикрон", но боялись спросить
Последняя научная информация о новом штамме коронавируса омикрон
2021-11-30T08:30+0200
2021-11-30T08:30+0200
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Недолго у нас складывалось ощущение того, что на "коронавирусных фронтах" ситуация стабилизировалась, наука медленно, но уверенно побеждает и скоро все будет как раньше. Новая неприятность из ЮАР, штамм под названием "омикрон", в очередной раз подорвал нервную систему человечества.Похоже не все так плохо - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что имеющиеся вакцины от коронавируса смогут защитить от летального исхода и тяжелого течения болезни при заражении штаммом "омикрон".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Сегодня попытаемся узнать все, что возможно на сегодняшний момент у российских и молдавских экспертов, это Российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко и эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.
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Сергей Цуркану
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вакцина, вакцинация, штаммы, в молдове, видео

Все, что вы хотели узнать про штамм "Омикрон", но боялись спросить

08:30 30.11.2021
© Sputnik
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем степень угрозы новой разновидности коронавируса из ЮАР.
Недолго у нас складывалось ощущение того, что на "коронавирусных фронтах" ситуация стабилизировалась, наука медленно, но уверенно побеждает и скоро все будет как раньше. Новая неприятность из ЮАР, штамм под названием "омикрон", в очередной раз подорвал нервную систему человечества.
Похоже не все так плохо - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что имеющиеся вакцины от коронавируса смогут защитить от летального исхода и тяжелого течения болезни при заражении штаммом "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Сегодня попытаемся узнать все, что возможно на сегодняшний момент у российских и молдавских экспертов, это Российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко и эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.
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