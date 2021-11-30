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Вступил в силу закон о компенсациях на газ и тепло для бытовых потребителей
Вступил в силу закон о компенсациях на газ и тепло для бытовых потребителей
Компенсации на газ и тепло будут выплачиваться с ноября 2021 года и будут указаны в платежных квитанциях.
2021-11-30T11:15+0200
2021-11-30T11:41+0200
компенсации
газ
теплоэнергия
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Законы о компенсациях на природный газ и тепло, а также об увеличении числа получателей компенсаций в холодный период года были опубликованы в "Официальном мониторе" и вступили в силу.Первый документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.Граждане, получающие тепловую энергию от котельной жилого дома, тоже получат эти компенсации.Поставщики будут указывать в квитанции сумму компенсации и сумму, которую должен заплатить потребитель.Согласно второму закону, вступившему в силу 30 ноября, размер минимального ежемесячного дохода для малообеспеченных семей, который предоставит им разрешение на получение помощи на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея.Таким образом, минимальный ежемесячный доход, исходя из которого малообеспеченные семьи смогут обращаться за помощью на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея, с 2631,2 лея до 3109,6 лея.Авторы изменений рассчитывают, что 300 тысяч семей получат пользу от этого решения. На эти цели из государственного бюджета планируется выделить дополнительно около 217 миллионов леев. Выплата помощи за холодный период года будет производиться за предыдущий месяц и будет рассчитываться с 1 ноября 2021 года.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
https://ru.sputnik.md/20211125/prinyato-okonchatelno-grazhdane-moldovy-poluchat-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-46732827.html
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Евгений Чебан
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компенсации, газ, теплоэнергия, в молдове

Вступил в силу закон о компенсациях на газ и тепло для бытовых потребителей

11:15 30.11.2021 (обновлено: 11:41 30.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausКвитанций на фоне газовой плиты
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Компенсации на газ и тепло будут выплачиваться с ноября 2021 года и будут указаны в платежных квитанциях.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Законы о компенсациях на природный газ и тепло, а также об увеличении числа получателей компенсаций в холодный период года были опубликованы в "Официальном мониторе" и вступили в силу.
Первый документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.
Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.
Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.
Граждане, получающие тепловую энергию от котельной жилого дома, тоже получат эти компенсации.
Поставщики будут указывать в квитанции сумму компенсации и сумму, которую должен заплатить потребитель.
Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
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Принято окончательно: граждане Молдовы получат компенсации за газ и тепло
25 ноября, 21:57
Согласно второму закону, вступившему в силу 30 ноября, размер минимального ежемесячного дохода для малообеспеченных семей, который предоставит им разрешение на получение помощи на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея.
Таким образом, минимальный ежемесячный доход, исходя из которого малообеспеченные семьи смогут обращаться за помощью на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея, с 2631,2 лея до 3109,6 лея.
Авторы изменений рассчитывают, что 300 тысяч семей получат пользу от этого решения. На эти цели из государственного бюджета планируется выделить дополнительно около 217 миллионов леев. Выплата помощи за холодный период года будет производиться за предыдущий месяц и будет рассчитываться с 1 ноября 2021 года.

Повышение тарифа на газ и тепло в Молдове

Тариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.
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В Молдове утвердили повышение тарифа на тепло
20 ноября, 10:13
Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.
Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
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