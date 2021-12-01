https://ru.sputnik.md/20211201/bolnitsy-kishinev-patsienty-koronavirus-46842452.html

Три больницы Кишинева прекратили принимать пациентов с коронавирусом

Три больницы Кишинева прекратили принимать пациентов с коронавирусом

Из-за снижения количества случаев заражения коронавирусом в некоторых больницах столицы закрылись COVID-отделения.

2021-12-01T08:00+0200

2021-12-01T08:00+0200

2021-12-01T08:00+0200

в молдове

кишинев

ион чебан

больницы

коронавирус

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В среду, первого декабря прекратили принимать пациентов, инфицированных коронавирусом, муниципальная фтизиопневмологическая больница (150 мест), старый роддом в муниципальной клинической больнице Георге Палади (110 мест), муниципальная детская больница Валентина Игнатенко (30 мест). Об этом еще на прошлой неделе в соцсетях предупредил мэр Кишинева Ион Чебан.Параллельно с этим мэр анонсировал создание в муниципальной больнице Святой Троицы внутренних ковидных и нековидных потоков.В этом лечебном учреждении продолжит работать отделение на 100 мест для пациентов с коронавирусом, также есть 36 мест для больных с другими патологиями.В Центре COVID-19 на Moldexpo, как пояснил мэр, будет остановлена (законсервирована) работа стационара, но павильон для обследования пациентов с подозрением на коронавирус останется в рабочем состоянии.С первого декабря продолжат работу с пациентами с COVID-19 следующие муниципальные больницы:Муниципальные больницы, проработавшие один год и восемь месяцев с начала пандемии COVID-19, взяли на себя все бремя госпитализации и лечения инфицированных пациентов, предусмотрев 1708 мест в профильных палатах и 79 мест в интенсивной терапии для пациентов из Кишинева и всей республики, отметил мэр."Только в прошлом году примэрия Кишинева выделила более 132 миллионов леев на борьбу с пандемией COVID-19. На сегодняшний день ни предыдущее, ни нынешнее правительство не возместили нам ни одного бана, хотя собирались это сделать", – сообщил Чебан.

https://ru.sputnik.md/20211122/cheban-zakrytie-covid-tsentr-moldexpo-prestuplenie-protiv-grazhdan-46602427.html

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в молдове, кишинев, ион чебан, больницы