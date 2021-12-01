https://ru.sputnik.md/20211201/chto-proiskhodit-tseny-benzin-diztoplivo-moldova-46866756.html
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо в Молдове
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо в Молдове
Эксперт объяснил, почему в Молдове после продолжительного роста наблюдается снижение цен на бензин и дизельное топливо
2021-12-01T17:35+0200
2021-12-01T17:35+0200
2021-12-01T17:41+0200
радио
цены
молдова
бензин
дизтопливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46866485_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_ffb76b7d8a65904a92a260a1dc32d3b0.jpg
Формирование цен на бензин и дизельное топливо в Молдове исходит исключительно из цен на внешних рынках. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду, 1 декабря, новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные со 2 декабря. Так, 95-й бензин подешевеет на 18 банов, цена опустится до 20,61 лея за литр. Цена на дизтопливо снизится на 17 банов – до 17,70 лея за литр. Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается спад.По его мнению, то, что сейчас наблюдается в Молдове – это результат условий для назначения цен на бензин и "дизель", исходя из установок закона."То есть каждый день НАРЭ устанавливает цены, исходя из котировок на внешних рынках. А все те изменения происходят потому, что сейчас ситуация в мировой экономике – не самая благополучная в связи с развитием пандемии", – считает эксперт.Кроме того, как напомнил специалист, власти некоторых стран приняли решения, направленные на то, чтобы цена нефти на международных рынках снизилась. "Вот эти тенденции, которые мы видели на внешних рынках, влияют на формирование цен в Молдове", – сказал Гырбу.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46866485_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7695f7b5663837d41945f25316680b23.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
цены, молдова, бензин, дизтопливо, видео
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо в Молдове
17:35 01.12.2021 (обновлено: 17:41 01.12.2021)
Почему после продолжительного роста цен на бензин и дизтопливо в Молдове наблюдается их спад, обсудили с экономическим экспертом Виорелом Гырбу.
Формирование цен на бензин и дизельное топливо в Молдове исходит исключительно из цен на внешних рынках. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова
экономический эксперт Виорел Гырбу.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду, 1 декабря, новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные со 2 декабря. Так, 95-й бензин подешевеет на 18 банов, цена опустится до 20,61 лея за литр. Цена на дизтопливо снизится на 17 банов – до 17,70 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается спад.
"Это не скачки, а скорее проявление тех тенденций, которые мы видим на внешних рынках. До этого цена на нефть росла, и исходя из этого бензин и дизтопливо тоже дорожали", – сказал Гырбу.
По его мнению, то, что сейчас наблюдается в Молдове – это результат условий для назначения цен на бензин и "дизель", исходя из установок закона.
"То есть каждый день НАРЭ устанавливает цены, исходя из котировок на внешних рынках. А все те изменения происходят потому, что сейчас ситуация в мировой экономике – не самая благополучная в связи с развитием пандемии", – считает эксперт.
Кроме того, как напомнил специалист, власти некоторых стран приняли решения, направленные на то, чтобы цена нефти на международных рынках снизилась.
"Вот эти тенденции, которые мы видели на внешних рынках, влияют на формирование цен в Молдове", – сказал Гырбу.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.