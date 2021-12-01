https://ru.sputnik.md/20211201/chto-proiskhodit-tseny-benzin-diztoplivo-moldova-46866756.html

Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо в Молдове

Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо в Молдове

Эксперт объяснил, почему в Молдове после продолжительного роста наблюдается снижение цен на бензин и дизельное топливо

2021-12-01T17:35+0200

2021-12-01T17:35+0200

2021-12-01T17:41+0200

радио

цены

молдова

бензин

дизтопливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46866485_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_ffb76b7d8a65904a92a260a1dc32d3b0.jpg

Формирование цен на бензин и дизельное топливо в Молдове исходит исключительно из цен на внешних рынках. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду, 1 декабря, новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные со 2 декабря. Так, 95-й бензин подешевеет на 18 банов, цена опустится до 20,61 лея за литр. Цена на дизтопливо снизится на 17 банов – до 17,70 лея за литр. Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается спад.По его мнению, то, что сейчас наблюдается в Молдове – это результат условий для назначения цен на бензин и "дизель", исходя из установок закона."То есть каждый день НАРЭ устанавливает цены, исходя из котировок на внешних рынках. А все те изменения происходят потому, что сейчас ситуация в мировой экономике – не самая благополучная в связи с развитием пандемии", – считает эксперт.Кроме того, как напомнил специалист, власти некоторых стран приняли решения, направленные на то, чтобы цена нефти на международных рынках снизилась. "Вот эти тенденции, которые мы видели на внешних рынках, влияют на формирование цен в Молдове", – сказал Гырбу.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

цены, молдова, бензин, дизтопливо, видео