https://ru.sputnik.md/20211201/dolg-gazpromu-46865411.html

Драма с долгом "Газпрому" — не провал, а победа, считают в кабмине

Драма с долгом "Газпрому" — не провал, а победа, считают в кабмине

Вице-премьер Спыну заявил, что проблема, которая едва не поставила Молдову на грань отключения от газа, принесла стране только пользу

2021-12-01T18:29+0200

2021-12-01T18:29+0200

2021-12-01T19:06+0200

экономика

газпром

молдовагаз

"термоэлектрика"

газ

в молдове

молдова

колумнистика

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Возникшая буквально на пустом месте драма с контрактом на поставку газа в Молдову, тут же перетекшая в драму с выплатой текущего долга, заставила усомниться в дееспособности молдавского кабмина не только внутренних критиков.Схема погашения Кишиневом долга за газ за октябрь и первую половину ноября вызвала беспокойство и в "Газпроме". Официальный представитель концерна Сергей Куприянов заявил: тот факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. Куприянов не исключил, что Молдова будет и далее задерживать платежи за газ, и призвал страну ответственно подойти к обязательствам по контракту.Однако с точки зрения вице-премьера Андрея Спыну, который после участия в переговорах с "Газпромом" стал в Молдове своего рода главным по газу, сумятица с уплатой долга — это не провал, а очередная победа.Если прибегнуть к терминологии, которую в соцсетях употребляют к событиям в соседней Украине (в последние месяцы Кишинев так стремительно идет на сближение с Киевом, что это вполне уместно) — это была точно не "зрада", а самая что ни на есть "перемога".Эксперты и оппозиция уже раскритиковали схему правительства по выплате задолженности "Молдовагаза" концерну "Газпром" через уступку долга за газ госпредприятия "Термоэлектрика" другому госпредприятию, "Энергокому".Однако Андрей Спыну в социальных сетях дал понять, что критики не правы. По его словам, выходит, что реализованная кабмином схема — это вовсе не лихорадочная беготня в поиске решения, как перечислить бюджетные деньги "Молдовагазу", не нарушив при этом законодательство. Напротив, это был глубоко продуманный план по модернизации предприятий энергосектора и укреплению энергетической безопасности страны."Этот проект решает две проблемы: обеспечивает оплату текущего потребления газа за октябрь и авансовый платеж за ноябрь. И снижает долговое давление на "Термоэлектрику", которая является стратегической госкомпанией для нашей страны и которая постепенно должна избавляться от долгов и переходить к процессу развития", — написал Спыну в Telegram.Наверное, это позитивная черта характера — стремление увидеть что-то хорошее в каждом катаклизме, который происходит вокруг вас. Однако эта манера перекладывать долги из одного государственного кармана в другой провоцирует мощные флешбеки из 90-х годов. Тогда в энергосекторе денег не было совсем, энергетики отчаянно занимались "взаимозачетами", а Молдова буквально балансировала на грани энергетического коллапса из-за падения частоты в системе. Все это было катастрофой, а уж никак не фактором развития.То, что вице-премьер считает чем-то новым, на самом деле — хорошо забытое старое. В конце 90-х, во время расчленения и приватизации по частям госпредприятия "Молдэнерго" (объединявшего электростанции, высоковольтные и распределительные сети), его предварительно "очистили" от накопившихся долгов. Долги всей энергосистемы сгребли в специально созданное для этого госпредприятие Moldtranselectrica. Оно не делало ничего — только аккумулировало долги, и по задумке, должно было затем как-то "администрировать".В итоге покупатель — Union Fenosa — приобрел чистые, свободные от долгов и потенциально прибыльные электросети (за слишком небольшие деньги, на непрозрачном тендере и в сомнительных обстоятельствах, как считают эксперты, но это уже другая история). Все неприбыльное, как водится при всякой реформе в Молдове, осталось государству.Была ли та операция по выводу долгов за пределы производственной цепочки фактором развития в энергосистеме? Ни в малейшей степени, да и не должна была. Цель-то была другая, узкоспециальная — сделать предприятия пригодными для приватизации. Повысило это энергобезопасность страны? Ничуть, да и с какой стати?И неясно, почему нынешнее фактическое списание долгов "Термоэлектрике" должно помочь развитию предприятия (как это подает Андрей Спыну, рассказывая общественности о глубоко продуманном плане)."Это вмешательство меняет собственника долга", — с оптимизмом заявляет вице-премьер. Да, вот только раньше собственником долга "Термоэлектрики" была коммерческая компания "Молдовагаз". А теперь этим долгом владеет другое госпредприятие.С тем же успехом государство может бить себя по карману, надеясь выколотить из него деньги, которых нет в других карманах. Фактически речь идет о списании долга "Термоэлектрики" за счет государственного бюджета (деньги из которого через "Энергоком" перекочевали на счета "Молдовагаза").Что здесь прогрессивного? Все, что должны были понять в "Термоэлектрике" после операции, которую провернуло правительство, так это то, что накопленные долги все равно в конце концов спишут, и за все заплатит бюджет.А долгов накопилось немало. И к этим долгам есть вопросы.По итогам трехмесячной проверки "Термоэлектрики" Счетная палата заявила, что долг госпредприятия перед "Молдовагазом" — не 2 миллиарда леев, а 2,5 миллиарда. Разницу в 574 миллиона леев в "Термоэлектрике" объяснили некими приписками в "Молдовагазе". То есть мяч перекинули на сторону поставщика газа и сейчас в отношениях между двумя предприятиями начинается новый сеанс разбирательств.Между тем аудиторы заявили, что в "Термоэлектрике" зарегистрированы нарушения в системе управления и в действиях ответственных лиц. На этом фоне Антикоррупционная прокуратура сообщила, что 24 ноября гендиректор "Термоэлектрики" Вячеслав Ени был признан подозреваемым по уголовному делу о незаконном обогащении. Вслед за этим Ени подал в отставку с поста, который занимал с 2015 года.То есть вот в этой ситуации с "Термоэлектрики" была фактически списана часть долга ("изменен собственник долга", в терминологии вице-премьера), что и позволило выплатить "Газпрому" 74 миллиона долларов долга за газ.Пресса не раз сообщала, что вице-премьер Андрей Спыну до того, как занять государственную должность, успешно занимался коммерцией в оффшорах. Может быть, в оффшорах, где-нибудь в Белизе или на Кипре, так и принято делать дела.Но обеспечение целой страны газом и электроэнергией — это несколько иная область. И если так пойдет и дальше, то беспокойство "Газпрома" можно легко понять.

https://ru.sputnik.md/20211126/spynu-termoelectrica-prodolzhit-vyplachivat-svoi-dolgi-za-gaz-kompanii-energocom-46740894.html

https://ru.sputnik.md/20211115/termoelectrica-zaprosila-poveshenie-tarifa-na-teplo-skolko-budem-platit-46428322.html

https://ru.sputnik.md/20211124/gendirektor-termoelektriki-priznan-podozrevaemym-po-ugolovnomu-delu-46695817.html

https://ru.sputnik.md/20211201/vo-skolko-otsenivaetsya-dolg-termoelectrica-pered-moldovagaz-46862906.html

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газпром, молдовагаз, "термоэлектрика", газ, в молдове, молдова, колумнистика