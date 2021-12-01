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Экс-глава Union Fenosa задержан Интерполом в Испании
Экс-глава Union Fenosa задержан Интерполом в Испании
Компания, которую ранее возглавлял Ибарра, занималась поставками электроэнергии в Молдове.
2021-12-01T20:05+0200
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Экс-глава компании Union Fenosa Игнасио Ибарра арестован Интерполом, сообщают СМИ. Как пишут в прессе, прокуратура Парагвая предъявила Ибарре обвинение в мошенничестве, хищении, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов.Ибарра возглавлял отделение компании Fujikura в Южной Америке. В 2016 году президент Парагвая назначил его своим советником.В Молдове он известен тем, что был главой компании электросетей Кишинева, которые в дальнейшем получили название Red Union Fenosa, а затем – Premier Energy.
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в молдове, молдова, интерпол, red union fenosa

Экс-глава Union Fenosa задержан Интерполом в Испании

20:05 01.12.2021 (обновлено: 20:10 01.12.2021)
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Линии электропередач - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Компания, которую ранее возглавлял Ибарра, занималась поставками электроэнергии в Молдове.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Экс-глава компании Union Fenosa Игнасио Ибарра арестован Интерполом, сообщают СМИ.
Как пишут в прессе, прокуратура Парагвая предъявила Ибарре обвинение в мошенничестве, хищении, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов.
Ибарра возглавлял отделение компании Fujikura в Южной Америке. В 2016 году президент Парагвая назначил его своим советником.
В Молдове он известен тем, что был главой компании электросетей Кишинева, которые в дальнейшем получили название Red Union Fenosa, а затем – Premier Energy.
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