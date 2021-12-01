https://ru.sputnik.md/20211201/glava-union-fenosa-zaderzhan-46870396.html

Экс-глава Union Fenosa задержан Интерполом в Испании

Экс-глава Union Fenosa задержан Интерполом в Испании

Компания, которую ранее возглавлял Ибарра, занималась поставками электроэнергии в Молдове.

2021-12-01T20:05+0200

2021-12-01T20:05+0200

2021-12-01T20:10+0200

общество

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интерпол

red union fenosa

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Экс-глава компании Union Fenosa Игнасио Ибарра арестован Интерполом, сообщают СМИ. Как пишут в прессе, прокуратура Парагвая предъявила Ибарре обвинение в мошенничестве, хищении, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов.Ибарра возглавлял отделение компании Fujikura в Южной Америке. В 2016 году президент Парагвая назначил его своим советником.В Молдове он известен тем, что был главой компании электросетей Кишинева, которые в дальнейшем получили название Red Union Fenosa, а затем – Premier Energy.

https://ru.sputnik.md/20211125/v-glodyanakh-zaderzhan-sotrudnik-agentstva-gosudarstvennykh-uslug-46708992.html

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в молдове, молдова, интерпол, red union fenosa