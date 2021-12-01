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Как зажигались огни на главной елке Молдовы
Как зажигались огни на главной елке Молдовы
Смотрите на видео Sputnik Молдова, как преобразилась молдавская столица, готовясь к встрече Нового года.
2021-12-01T22:22+0200
2021-12-01T22:22+0200
2021-12-01T22:22+0200
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В среду, первого декабря, в Кишиневе зажглись огни на главной елке страны, установленной в сквере Собора Рождества Христова.Столичный градоначальник официально объявил старт в Кишиневе новогодних праздников.В этом году в Кишиневе появилось как никогда много празднично украшенных мест. Кроме того, по городу будут ездить пять по-новогоднему украшенных троллейбусов.
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кишинев, ион чебан, новогодняя елка, видео, в молдове, мультимедиа, молдова
Как зажигались огни на главной елке Молдовы
Открытие самой большой елки в стране сопровождалось выступлением детских художественных коллективов.
В среду, первого декабря, в Кишиневе зажглись огни на главной елке страны, установленной в сквере Собора Рождества Христова.
"Новогодние и рождественские праздники – это лучшее время для того, чтобы нам всем объединиться", – заявил пришедший на церемонию вместе с семьей кишиневский примар Ион Чебан.
Столичный градоначальник официально объявил старт в Кишиневе новогодних праздников.
В этом году в Кишиневе появилось как никогда много празднично украшенных мест. Кроме того, по городу будут ездить пять по-новогоднему украшенных троллейбусов.