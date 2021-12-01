https://ru.sputnik.md/20211201/glavnaia-elka-moldovy-46874011.html

Как зажигались огни на главной елке Молдовы

Как зажигались огни на главной елке Молдовы

Смотрите на видео Sputnik Молдова, как преобразилась молдавская столица, готовясь к встрече Нового года.

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В среду, первого декабря, в Кишиневе зажглись огни на главной елке страны, установленной в сквере Собора Рождества Христова.Столичный градоначальник официально объявил старт в Кишиневе новогодних праздников.В этом году в Кишиневе появилось как никогда много празднично украшенных мест. Кроме того, по городу будут ездить пять по-новогоднему украшенных троллейбусов.

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кишинев, ион чебан, новогодняя елка, видео, в молдове, мультимедиа, молдова