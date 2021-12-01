https://ru.sputnik.md/20211201/khurshudov-moldavskikh-istoricheskikh-dolgov-gazprom-ne-poluchit-46821642.html

Российский эксперт: молдавских исторических долгов "Газпром" не получит

Российский эксперт: молдавских исторических долгов "Газпром" не получит

Российский эксперт сомневаются в том что Молдова выплатит газовые долги

2021-12-01T17:00+0200

2021-12-01T17:00+0200

2021-12-01T17:24+0200

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молдовагаз

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Хуршудов: молдавских долгов "Газпром" не получит никогда Хуршудов: молдавских долгов "Газпром" не получит никогда

Отношения "Газпрома" и Молдовы обострились и это сложно не заметить – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт российского Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов."Раньше было легче – 700 миллионов долларов, которые накопились за прошлый период, "Газпром" не взыскивал, в суды не обращался. И сейчас, пытаясь решить дело миром, дал скидку с условием возврата долгов", - объяснил эксперт.Молдова никогда не выплатит долга "Газпрому" – в этом собеседник абсолютно уверен.Долгие переговоры, встречи сторон и беседы – не более чем некая дымовая завеса, необходимая молдавскому руководству для того, чтобы тянуть время и уйти от оплаты гигантской суммы, утверждает эксперт.Одним из условий "Газпрома" для заключения нового контракта на поставку российского газа в Молдову стало требование признания молдавской стороной исторического долга правобережной части страны – свыше 700 долларов США. Власти Молдовы в свою очередь заявили, что признают долг после его подтверждения независимым аудитом.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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