https://ru.sputnik.md/20211201/khurshudov-moldavskikh-istoricheskikh-dolgov-gazprom-ne-poluchit-46821642.html
Российский эксперт: молдавских исторических долгов "Газпром" не получит
Российский эксперт: молдавских исторических долгов "Газпром" не получит
Российский эксперт сомневаются в том что Молдова выплатит газовые долги
2021-12-01T17:00+0200
2021-12-01T17:00+0200
2021-12-01T17:24+0200
радио
долг
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молдовагаз
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Хуршудов: молдавских долгов "Газпром" не получит никогда
Хуршудов: молдавских долгов "Газпром" не получит никогда
Отношения "Газпрома" и Молдовы обострились и это сложно не заметить – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт российского Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов."Раньше было легче – 700 миллионов долларов, которые накопились за прошлый период, "Газпром" не взыскивал, в суды не обращался. И сейчас, пытаясь решить дело миром, дал скидку с условием возврата долгов", - объяснил эксперт.Молдова никогда не выплатит долга "Газпрому" – в этом собеседник абсолютно уверен.Долгие переговоры, встречи сторон и беседы – не более чем некая дымовая завеса, необходимая молдавскому руководству для того, чтобы тянуть время и уйти от оплаты гигантской суммы, утверждает эксперт.Одним из условий "Газпрома" для заключения нового контракта на поставку российского газа в Молдову стало требование признания молдавской стороной исторического долга правобережной части страны – свыше 700 долларов США. Власти Молдовы в свою очередь заявили, что признают долг после его подтверждения независимым аудитом.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
долг, газпром, молдовагаз, аудио
Российский эксперт: молдавских исторических долгов "Газпром" не получит
17:00 01.12.2021 (обновлено: 17:24 01.12.2021)
Эксперт российского Агентства нефтегазовой информации прокомментировал сложные отношения Молдовы с российским газовым гигантом.
Отношения "Газпрома" и Молдовы обострились и это сложно не заметить – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал эксперт российского Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.
"Раньше было легче – 700 миллионов долларов, которые накопились за прошлый период, "Газпром" не взыскивал, в суды не обращался. И сейчас, пытаясь решить дело миром, дал скидку с условием возврата долгов", - объяснил эксперт.
Молдова никогда не выплатит долга "Газпрому" – в этом собеседник абсолютно уверен.
"Вспомните мои слова – не вернут. Разве Украина заплатила свои долги? Два года брали газ. До этого брали по 40 миллиардов кубов и перепродавали за границу. Им кто-то хоть пальцем за это погрозил? Не слышал о таком!" – высказался Хуршудов.
Долгие переговоры, встречи сторон и беседы – не более чем некая дымовая завеса, необходимая молдавскому руководству для того, чтобы тянуть время и уйти от оплаты гигантской суммы, утверждает эксперт.
"Будут тянуть. В крайнем случае – уйдут, будут покупать на Западе, зима закончится, паника газовая угаснет, цена на газ уменьшится. Тогда Молдова начнет покупать газ в других местах, используя разные способы. Ведь сумма долга для бюджета Молдовы неподъемная. Кроме того, будет торг о приднестровском долге, который продлится десятилетия", - резюмировал собеседник.
Одним из условий "Газпрома" для заключения нового контракта на поставку российского газа в Молдову стало требование признания молдавской стороной исторического долга правобережной части страны – свыше 700 долларов США. Власти Молдовы в свою очередь заявили, что признают долг после его подтверждения независимым аудитом.