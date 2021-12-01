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В Кишиневе зажгли огни на главной елке страны
В Кишиневе зажгли огни на главной елке страны
Смотрите в фотоподборке Sputnik Молдова, как преобразилась молдавская столица, готовясь к встрече нового года.
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елка, фото, кишинев, в молдове, мультимедиа, молдова

В Кишиневе зажгли огни на главной елке страны

21:28 01.12.2021
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В молдавской столице официально стартовал сезон новогодних праздников.
© Sputnik / Mihai Caraus

По Кишиневу будут ездить пять "новогодних" троллейбусов.

По Кишиневу будут ездить пять &quot;новогодних&quot; троллейбусов. - Sputnik Молдова
1/12
© Sputnik / Mihai Caraus

По Кишиневу будут ездить пять "новогодних" троллейбусов.

© Sputnik / Mihai Caraus

Какой праздник без детского коллектива?

Какой праздник без детского коллектива? - Sputnik Молдова
2/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Какой праздник без детского коллектива?

© Sputnik / Mihai Caraus

Символ наступающего года.

Символ наступающего года. - Sputnik Молдова
3/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Символ наступающего года.

© Sputnik / Mihai Caraus

"Елочка, гори!"

&quot;Елочка, гори!&quot; - Sputnik Молдова
4/12
© Sputnik / Mihai Caraus

"Елочка, гори!"

© Sputnik / Mihai Caraus

20 метров новогодней радости.

20 метров новогодней радости. - Sputnik Молдова
5/12
© Sputnik / Mihai Caraus

20 метров новогодней радости.

© Sputnik / Mihai Caraus

Первые зрители.

Первые зрители. - Sputnik Молдова
6/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Первые зрители.

© Sputnik / Mihai Caraus

Кишиневцам явно нравится главная елка страны.

Кишиневцам явно нравится главная елка страны. - Sputnik Молдова
7/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Кишиневцам явно нравится главная елка страны.

© Sputnik / Mihai Caraus

Сквер Собора Рождества Христова преобразился.

Сквер Собора Рождества Христова преобразился. - Sputnik Молдова
8/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Сквер Собора Рождества Христова преобразился.

© Sputnik / Mihai Caraus

Эти деревья – тоже новогодние.

Эти деревья – тоже новогодние. - Sputnik Молдова
9/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Эти деревья – тоже новогодние.

© Sputnik / Mihai Caraus

Праздничный вечерний Кишинев.

Праздничный вечерний Кишинев. - Sputnik Молдова
10/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Праздничный вечерний Кишинев.

© Sputnik / Mihai Caraus

Ворота в новогоднюю сказку.

Ворота в новогоднюю сказку. - Sputnik Молдова
11/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Ворота в новогоднюю сказку.

© Sputnik / Mihai Caraus

Даже здание правительства сегодня – немного новогоднее.

Даже здание правительства сегодня – немного новогоднее. - Sputnik Молдова
12/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Даже здание правительства сегодня – немного новогоднее.

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