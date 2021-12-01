https://ru.sputnik.md/20211201/kishinev-glavnaia-elka-strany-46872719.html
В Кишиневе зажгли огни на главной елке страны
В Кишиневе зажгли огни на главной елке страны
Смотрите в фотоподборке Sputnik Молдова, как преобразилась молдавская столица, готовясь к встрече нового года.
2021-12-01T21:28+0200
2021-12-01T21:28+0200
2021-12-01T21:28+0200
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В Кишиневе зажгли огни на главной елке страны
В молдавской столице официально стартовал сезон новогодних праздников.
© Sputnik / Mihai Caraus
По Кишиневу будут ездить пять "новогодних" троллейбусов.
По Кишиневу будут ездить пять "новогодних" троллейбусов.
© Sputnik / Mihai Caraus
Какой праздник без детского коллектива?
Какой праздник без детского коллектива?
© Sputnik / Mihai Caraus
Символ наступающего года.
Символ наступающего года.
© Sputnik / Mihai Caraus
"Елочка, гори!"
© Sputnik / Mihai Caraus
20 метров новогодней радости.
20 метров новогодней радости.
© Sputnik / Mihai Caraus
Первые зрители.
© Sputnik / Mihai Caraus
Кишиневцам явно нравится главная елка страны.
Кишиневцам явно нравится главная елка страны.
© Sputnik / Mihai Caraus
Сквер Собора Рождества Христова преобразился.
Сквер Собора Рождества Христова преобразился.
© Sputnik / Mihai Caraus
Эти деревья – тоже новогодние.
Эти деревья – тоже новогодние.
© Sputnik / Mihai Caraus
Праздничный вечерний Кишинев.
Праздничный вечерний Кишинев.
© Sputnik / Mihai Caraus
Ворота в новогоднюю сказку.
Ворота в новогоднюю сказку.
© Sputnik / Mihai Caraus
Даже здание правительства сегодня – немного новогоднее.
Даже здание правительства сегодня – немного новогоднее.