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В Кишиневе зажглась главная елка страны
В Кишиневе зажглась главная елка страны
В молдавской столице официально стартовал сезон новогодних праздников.
2021-12-01T18:41+0200
2021-12-01T18:41+0200
общество
кишинев
ион чебан
праздники
новогодняя елка
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В среду, первого декабря, в Кишиневе зажглись огни на главной елке страны, установленной в сквере Собора Рождества Христова.Столичный градоначальник Ион Чебан, пришедший на праздничное мероприятие с семьей, официально объявил старт в Кишиневе периода новогодних праздников.Открытие самой большой елки Молдовы сопровождалось концертом детских художественных коллективов. "Новогодние и рождественские праздники – это лучшее время для того, чтобы нам всем объединиться", – заявил кишиневский примар.Чебан отметил, что в этом году в Кишиневе появилось как никогда много празднично украшенных мест. Кроме того, по городу будут ездить пять по-новогоднему украшенных троллейбусов.
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кишинев, ион чебан, праздники, новогодняя елка, в молдове, молдова

В Кишиневе зажглась главная елка страны

18:41 01.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausЗажжение огней на новогодней елке в центре Кишинева
Зажжение огней на новогодней елке в центре Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В молдавской столице официально стартовал сезон новогодних праздников.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В среду, первого декабря, в Кишиневе зажглись огни на главной елке страны, установленной в сквере Собора Рождества Христова.
Столичный градоначальник Ион Чебан, пришедший на праздничное мероприятие с семьей, официально объявил старт в Кишиневе периода новогодних праздников.
Открытие самой большой елки Молдовы сопровождалось концертом детских художественных коллективов.
"Новогодние и рождественские праздники – это лучшее время для того, чтобы нам всем объединиться", – заявил кишиневский примар.
Чебан отметил, что в этом году в Кишиневе появилось как никогда много празднично украшенных мест. Кроме того, по городу будут ездить пять по-новогоднему украшенных троллейбусов.
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