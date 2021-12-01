https://ru.sputnik.md/20211201/kishinev-glavnaya-elka-strany-46869318.html
В Кишиневе зажглась главная елка страны
В Кишиневе зажглась главная елка страны
В молдавской столице официально стартовал сезон новогодних праздников.
2021-12-01T18:41+0200
2021-12-01T18:41+0200
2021-12-01T18:41+0200
общество
кишинев
ион чебан
праздники
новогодняя елка
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В среду, первого декабря, в Кишиневе зажглись огни на главной елке страны, установленной в сквере Собора Рождества Христова.Столичный градоначальник Ион Чебан, пришедший на праздничное мероприятие с семьей, официально объявил старт в Кишиневе периода новогодних праздников.Открытие самой большой елки Молдовы сопровождалось концертом детских художественных коллективов. "Новогодние и рождественские праздники – это лучшее время для того, чтобы нам всем объединиться", – заявил кишиневский примар.Чебан отметил, что в этом году в Кишиневе появилось как никогда много празднично украшенных мест. Кроме того, по городу будут ездить пять по-новогоднему украшенных троллейбусов.
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, ион чебан, праздники, новогодняя елка, в молдове, молдова
В Кишиневе зажглась главная елка страны
В молдавской столице официально стартовал сезон новогодних праздников.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В среду, первого декабря, в Кишиневе зажглись огни на главной елке страны, установленной в сквере Собора Рождества Христова.
Столичный градоначальник Ион Чебан, пришедший на праздничное мероприятие с семьей, официально объявил старт в Кишиневе периода новогодних праздников.
Открытие самой большой елки Молдовы сопровождалось концертом детских художественных коллективов.
"Новогодние и рождественские праздники – это лучшее время для того, чтобы нам всем объединиться", – заявил кишиневский примар.
Чебан отметил, что в этом году в Кишиневе появилось как никогда много празднично украшенных мест. Кроме того, по городу будут ездить пять по-новогоднему украшенных троллейбусов.