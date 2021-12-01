https://ru.sputnik.md/20211201/kishinev-glavnaya-elka-strany-46869318.html

В Кишиневе зажглась главная елка страны

В Кишиневе зажглась главная елка страны

В молдавской столице официально стартовал сезон новогодних праздников.

2021-12-01T18:41+0200

2021-12-01T18:41+0200

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общество

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ион чебан

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новогодняя елка

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В среду, первого декабря, в Кишиневе зажглись огни на главной елке страны, установленной в сквере Собора Рождества Христова.Столичный градоначальник Ион Чебан, пришедший на праздничное мероприятие с семьей, официально объявил старт в Кишиневе периода новогодних праздников.Открытие самой большой елки Молдовы сопровождалось концертом детских художественных коллективов. "Новогодние и рождественские праздники – это лучшее время для того, чтобы нам всем объединиться", – заявил кишиневский примар.Чебан отметил, что в этом году в Кишиневе появилось как никогда много празднично украшенных мест. Кроме того, по городу будут ездить пять по-новогоднему украшенных троллейбусов.

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2021

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кишинев, ион чебан, праздники, новогодняя елка, в молдове, молдова