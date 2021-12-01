https://ru.sputnik.md/20211201/kishinev-kontsertnye-zaly-teatry-fitnes-tsentry-46837969.html

В Кишиневе открываются концертные залы, театры и фитнес-центры

В Кишиневе открываются концертные залы, театры и фитнес-центры

В Кишиневе театры спортивные и концертные залы возвращаются к обычному режиму работы.

2021-12-01T07:30+0200

2021-12-01T07:30+0200

2021-12-01T07:30+0200

кишинев

театр

спортзал

коронавирус

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3061/85/30618517_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05af7d0ab853a485bf0f69d319a9d007.jpg

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. С 1 декабря театры, концертные залы, фитнес-центры и бассейны вернутся к прежнему режиму работы. Такое решение в конце ноября приняла муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.Комиссия установила, начиная с 23 ноября, на всей территории муниципия Кишинев "оранжевый код" эпидемиологической опасности.С первого декабря разрешается работа в нормальном режиме театров, концертных залов и кинотеатров на территории муниципия с обязательным предоставлением посетителями одного из следующих документов:Также с первого декабря начнут работать в обычном режиме спортзалы, бассейны и спортивные площадки. Их можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации.Что предусматривает "оранжевый код"Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью ранее разъяснила, что предполагает "оранжевый код". Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19.Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19.Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение ковид-сертификат. Прекращается проведение групповых тренировок.Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50% от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять сертификат COVID-19.При этом спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять ковид-сертификат.Мероприятия, проводимые на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, ночных клубов и на танцплощадках, проводятся с соблюдением следующих условий:

https://ru.sputnik.md/20211123/oranzhevyy-kod-epidopasnosti-v-kishineve-opublikovano-reshenie-komissii-46661987.html

https://ru.sputnik.md/20211130/vaktsina-shtamm-omikron-46816774.html

https://ru.sputnik.md/20211130/shtamm-omikron-46840511.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, театр, спортзал, в молдове, молдова