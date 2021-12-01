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В Кишиневе открываются концертные залы, театры и фитнес-центры
В Кишиневе открываются концертные залы, театры и фитнес-центры
В Кишиневе театры спортивные и концертные залы возвращаются к обычному режиму работы.
2021-12-01T07:30+0200
2021-12-01T07:30+0200
кишинев
театр
спортзал
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. С 1 декабря театры, концертные залы, фитнес-центры и бассейны вернутся к прежнему режиму работы. Такое решение в конце ноября приняла муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.Комиссия установила, начиная с 23 ноября, на всей территории муниципия Кишинев "оранжевый код" эпидемиологической опасности.С первого декабря разрешается работа в нормальном режиме театров, концертных залов и кинотеатров на территории муниципия с обязательным предоставлением посетителями одного из следующих документов:Также с первого декабря начнут работать в обычном режиме спортзалы, бассейны и спортивные площадки. Их можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации.Что предусматривает "оранжевый код"Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью ранее разъяснила, что предполагает "оранжевый код". Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19.Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19.Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение ковид-сертификат. Прекращается проведение групповых тренировок.Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50% от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять сертификат COVID-19.При этом спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять ковид-сертификат.Мероприятия, проводимые на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, ночных клубов и на танцплощадках, проводятся с соблюдением следующих условий:
https://ru.sputnik.md/20211123/oranzhevyy-kod-epidopasnosti-v-kishineve-opublikovano-reshenie-komissii-46661987.html
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Евгений Чебан
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кишинев, театр, спортзал, в молдове, молдова

В Кишиневе открываются концертные залы, театры и фитнес-центры

07:30 01.12.2021
© Sputnik / Anatolii KiriakНациональный театр оперы и балета Республики Молдова
Национальный театр оперы и балета Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Кишиневе театры спортивные и концертные залы возвращаются к обычному режиму работы.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. С 1 декабря театры, концертные залы, фитнес-центры и бассейны вернутся к прежнему режиму работы. Такое решение в конце ноября приняла муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.
Комиссия установила, начиная с 23 ноября, на всей территории муниципия Кишинев "оранжевый код" эпидемиологической опасности.
С первого декабря разрешается работа в нормальном режиме театров, концертных залов и кинотеатров на территории муниципия с обязательным предоставлением посетителями одного из следующих документов:
сертификата о вакцинации (на бумажном или электронном носителе);
сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев;
теста, который подтверждает наличие антител COVID-19;
теста антиген (действителен 48 часов) или ПЦР (действителен 72 часа).
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Также с первого декабря начнут работать в обычном режиме спортзалы, бассейны и спортивные площадки. Их можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации.

Что предусматривает "оранжевый код"

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью ранее разъяснила, что предполагает "оранжевый код". Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.
Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.
Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:
с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности;
с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час;
при составлении графика согласно пункту;
работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети.
Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:
1.
с использованием не более 35% от количества имеющихся мест внутри;
2.
с использованием не более 75% от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19 персоналу, назначенному администратором для этой цели.
Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19.
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Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19.
Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение ковид-сертификат. Прекращается проведение групповых тренировок.
Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50% от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять сертификат COVID-19.
При этом спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.
Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять ковид-сертификат.
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Мероприятия, проводимые на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, ночных клубов и на танцплощадках, проводятся с соблюдением следующих условий:
1.
при заполненности 50% от количества существующих мест для всех посетителей/клиентов мероприятий с обязательством предъявлять при входе сертификат COVID-19;
2.
при заполненности, обеспечивающей площадь для каждого посетителя/клиента ночных клубов и танцполов не менее 7 квадратных метров с обязательством предъявлять при входе сертификат COVID-19;
3.
мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и так далее организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19.
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