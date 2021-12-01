https://ru.sputnik.md/20211201/kishineve-samolet-sovershil-ekstrennuyu-posadku-chto-proizoshlo-46853864.html

В Кишиневе самолет совершил экстренную посадку: что произошло

В Кишиневе самолет совершил экстренную посадку: что произошло

Спустя 30 минут полета экипаж воздушного судна заподозрил технические неполадки.

2021-12-01T11:48+0200

2021-12-01T11:48+0200

2021-12-01T11:48+0200

общество

в молдове

кишинев

молдова

экстренная посадка

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/12/31715339_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_034cff2902c059bfa0ed8a725e5fddc3.jpg

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Самолет рейса Air Moldova 9U 181, выполнявший рейс Кишинев-Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту молдавской столицы. Об этом сообщили на официальной странице авиакомпании в Facebook.Как отметили в авиакомпании, авиалайнер отправили на дополнительную проверку. Все пассажиры, зарегистрированные на рейс, вылетели в Санкт-Петербург позднее другим самолетом.

https://ru.sputnik.md/20211102/samolet-reysa-budapesht-moskva-sel-kieve-zatem-vernulsya-budapesht-46113851.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, экстренная посадка, самолет