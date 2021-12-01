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В Кишиневе самолет совершил экстренную посадку: что произошло
В Кишиневе самолет совершил экстренную посадку: что произошло
Спустя 30 минут полета экипаж воздушного судна заподозрил технические неполадки.
2021-12-01T11:48+0200
2021-12-01T11:48+0200
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Самолет рейса Air Moldova 9U 181, выполнявший рейс Кишинев-Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту молдавской столицы. Об этом сообщили на официальной странице авиакомпании в Facebook.Как отметили в авиакомпании, авиалайнер отправили на дополнительную проверку. Все пассажиры, зарегистрированные на рейс, вылетели в Санкт-Петербург позднее другим самолетом.
https://ru.sputnik.md/20211102/samolet-reysa-budapesht-moskva-sel-kieve-zatem-vernulsya-budapesht-46113851.html
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в молдове, кишинев, молдова, экстренная посадка, самолет

В Кишиневе самолет совершил экстренную посадку: что произошло

11:48 01.12.2021
© Sputnik / Rodion ProcaAir Moldova
Air Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Rodion Proca
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Спустя 30 минут полета экипаж воздушного судна заподозрил технические неполадки.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Самолет рейса Air Moldova 9U 181, выполнявший рейс Кишинев-Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту молдавской столицы. Об этом сообщили на официальной странице авиакомпании в Facebook.
"Самолет совершил разворот в воздухе и благополучно приземлился в Кишиневском международном аэропорту. Через 30 минут после взлета экипаж заподозрил возможную техническую проблему, из-за чего в целях безопасности пассажиров было принято решение вернуться", - говорится в сообщении.
Как отметили в авиакомпании, авиалайнер отправили на дополнительную проверку.
Все пассажиры, зарегистрированные на рейс, вылетели в Санкт-Петербург позднее другим самолетом.
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