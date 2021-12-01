https://ru.sputnik.md/20211201/konflikt-donbasse-ne-budet-zavershen-bez-pryamogo-dialoga-rossiey-zelenskiy-46851660.html

Конфликт в Донбассе не будет завершен без прямого диалога с Россией - Зеленский

Конфликт в Донбассе не будет завершен без прямого диалога с Россией - Зеленский

Президент Украины выступил с посланием Верховной раде.

2021-12-01T12:43+0200

2021-12-01T12:43+0200

2021-12-01T12:43+0200

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Без прямого диалога с Россией конфликт в Донбассе завершить не удастся, - такое заявление сделал в среду президент Украины Владимир Зеленский, выступая с посланием к депутатам Верховной рады о внутреннем и внешнем положении дел в стране, передает РИА Новости.Президент также заявил, что никто, кроме армии, Украину не защитит. "Мы должны признать, что без нашего войска мы не сможем остановить войну. И мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и сегодня это признали уже все внешние партнеры", - подчеркнул он.При этом в том же послании Зеленский объявил, что в будущем году финансирование сектора обороны и безопасности Украины превысит 11,7 миллиарда долларов."Впервые за 30 лет в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности, всех программ превысит 320 миллиардов гривен (более 11,7 миллиарда долларов – ред.), при том, что в 2018 году эта сумма была 191,7 миллиардов гривен (более 7 миллиардов долларов – ред.)", - заявил он.Ухудшение отношений Москвы и Киева произошло после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ru.sputnik.md/20211201/mid-rossii-vs-ukrainy-styagivayut-sily-v-zonu-konflikta-donbasse-46848822.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский