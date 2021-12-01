https://ru.sputnik.md/20211201/konstantin-kharet-rabota-teatra-46874461.html
Константин Харет: готов просить Минкульт приостановить работу театра
Константин Харет: готов просить Минкульт приостановить работу театра
Администраторов театральных и концертных площадок тревожит не столько коронавирус, сколько подорожавшая "коммуналка".
2021-12-01T22:48+0200
2021-12-01T22:48+0200
2021-12-01T22:48+0200
общество
национальная филармония
театр чехова
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Первого декабря в Кишиневе начало действовать решение муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, согласно которому столичные театры, концертные залы, кинотеатры возвращаются к нормальному режиму работы. Руководителей в сфере молдавской культуры, несомненно, радует вернувшаяся потенциальная возможность на 100% заполнять зрительные залы. Однако к концу второго года пандемии собирать аншлаги мешают не только коронавирусные ограничения.Бивол утверждает, что в нынешних условиях руководство Филармонии и музыкантов весьма порадовала бы и 70-процентная наполняемость зрительного зала."Немалое количество наших традиционных зрителей, особенно, пожилых, сейчас просто не рискуют лишний раз выходить из дома – тем более в большое скопление людей. Наш первый концерт после отмены ряда ограничений пройдет четвертого декабря. После этого ситуация станет более понятной", – полагает директор Филармонии.Кишиневский Театр имени Чехова последние несколько месяцев в условиях ковидных ограничений умудрялся стабильно играть по три взрослых и два детских спектакля в неделю. При этом законопослушно заполняя зрительный зал лишь наполовину."Признаться, и эти 50% заполняются не всегда. Многие наши потенциальные зрители не хотят вакцинироваться, а ПЦР-тест стоит денег. Вот и получается, что поход в театр становится довольно дорогим удовольствием для среднестатистического зрителя с его среднестатистической зарплатой и прочими проблемами, связанным с пандемией", – рассказывает художественный руководитель Театра имени Чехова Константин Харет.Однако, по словам Харета, ныне главная проблема театра – далеко не в недостатке зрителей."В прошлые годы в холодный сезон платили по 100-140 тысяч леев за отопление. Это было трудно, но решаемо. Сейчас же я просто не представляю, откуда театр возьмет деньги, чтобы оплачивать значительно подорожавшую "коммуналку". На нашем внутреннем административном совете в театре я сказал, что, если платить нам будет нечем, я буду просто вынужден обратиться в Министерство культуры с просьбой временно закрыть театр", – сообщил худрук театра Чехова.Между тем, театр готовит в декабре две премьеры. Вот только детских елок, видимо, в этом году в Театре имени Чехова не будет.С первого декабря разрешается работа в нормальном режиме театров, концертных залов и кинотеатров на территории муниципия с обязательным предоставлением посетителями одного из следующих документов:Также с первого декабря начнут работать в обычном режиме спортзалы, бассейны и спортивные площадки. Их можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20201216/tvorcheskie-lyudi-moldovy-neletalnye-zhertvy-koronavirusa-32914084.html
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
национальная филармония, театр чехова, в молдове, молдова
Константин Харет: готов просить Минкульт приостановить работу театра
К концу второго года пандемии администраторов театральных и концертных площадок тревожит не столько коронавирус, сколько подорожавшая "коммуналка".
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Первого декабря в Кишиневе начало действовать решение муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, согласно которому столичные театры, концертные залы, кинотеатры возвращаются к нормальному режиму работы. Руководителей в сфере молдавской культуры, несомненно, радует вернувшаяся потенциальная возможность на 100% заполнять зрительные залы. Однако к концу второго года пандемии собирать аншлаги мешают не только коронавирусные ограничения.
"Конечно, мы приветствуем это решение муниципальной комиссии по общественному здоровью, – говорит в интервью Sputnik Молдова директор Национальной Филармонии Светлана Бивол. – Это всегда хорошо – продать больше билетов и принять больше зрителей. Но сегодня 100% посещаемости можно добиться далеко не всегда".
Бивол утверждает, что в нынешних условиях руководство Филармонии и музыкантов весьма порадовала бы и 70-процентная наполняемость зрительного зала.
"Немалое количество наших традиционных зрителей, особенно, пожилых, сейчас просто не рискуют лишний раз выходить из дома – тем более в большое скопление людей. Наш первый концерт после отмены ряда ограничений пройдет четвертого декабря. После этого ситуация станет более понятной", – полагает директор Филармонии.
Кишиневский Театр имени Чехова последние несколько месяцев в условиях ковидных ограничений умудрялся стабильно играть по три взрослых и два детских спектакля в неделю. При этом законопослушно заполняя зрительный зал лишь наполовину.
"Признаться, и эти 50% заполняются не всегда. Многие наши потенциальные зрители не хотят вакцинироваться, а ПЦР-тест стоит денег. Вот и получается, что поход в театр становится довольно дорогим удовольствием для среднестатистического зрителя с его среднестатистической зарплатой и прочими проблемами, связанным с пандемией", – рассказывает художественный руководитель Театра имени Чехова Константин Харет.
Однако, по словам Харета, ныне главная проблема театра – далеко не в недостатке зрителей.
"В прошлые годы в холодный сезон платили по 100-140 тысяч леев за отопление. Это было трудно, но решаемо. Сейчас же я просто не представляю, откуда театр возьмет деньги, чтобы оплачивать значительно подорожавшую "коммуналку". На нашем внутреннем административном совете в театре я сказал, что, если платить нам будет нечем, я буду просто вынужден обратиться в Министерство культуры с просьбой временно закрыть театр", – сообщил худрук театра Чехова.
Между тем, театр готовит в декабре две премьеры. Вот только детских елок, видимо, в этом году в Театре имени Чехова не будет.
С первого декабря разрешается работа в нормальном режиме театров, концертных залов и кинотеатров на территории муниципия с обязательным предоставлением посетителями одного из следующих документов:
сертификата о вакцинации (на бумажном или электронном носителе);
сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев;
теста, который подтверждает наличие антител COVID-19;
теста антиген (действителен 48 часов) или ПЦР (действителен 72 часа).
Также с первого декабря начнут работать в обычном режиме спортзалы, бассейны и спортивные площадки. Их можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации.