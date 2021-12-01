https://ru.sputnik.md/20211201/konstantin-kharet-rabota-teatra-46874461.html

Константин Харет: готов просить Минкульт приостановить работу театра

Константин Харет: готов просить Минкульт приостановить работу театра

Администраторов театральных и концертных площадок тревожит не столько коронавирус, сколько подорожавшая "коммуналка".

2021-12-01T22:48+0200

2021-12-01T22:48+0200

2021-12-01T22:48+0200

общество

национальная филармония

театр чехова

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2314/02/23140294_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_ac1323e4b1da239329f39f6e50e599e5.jpg

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Первого декабря в Кишиневе начало действовать решение муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, согласно которому столичные театры, концертные залы, кинотеатры возвращаются к нормальному режиму работы. Руководителей в сфере молдавской культуры, несомненно, радует вернувшаяся потенциальная возможность на 100% заполнять зрительные залы. Однако к концу второго года пандемии собирать аншлаги мешают не только коронавирусные ограничения.Бивол утверждает, что в нынешних условиях руководство Филармонии и музыкантов весьма порадовала бы и 70-процентная наполняемость зрительного зала."Немалое количество наших традиционных зрителей, особенно, пожилых, сейчас просто не рискуют лишний раз выходить из дома – тем более в большое скопление людей. Наш первый концерт после отмены ряда ограничений пройдет четвертого декабря. После этого ситуация станет более понятной", – полагает директор Филармонии.Кишиневский Театр имени Чехова последние несколько месяцев в условиях ковидных ограничений умудрялся стабильно играть по три взрослых и два детских спектакля в неделю. При этом законопослушно заполняя зрительный зал лишь наполовину."Признаться, и эти 50% заполняются не всегда. Многие наши потенциальные зрители не хотят вакцинироваться, а ПЦР-тест стоит денег. Вот и получается, что поход в театр становится довольно дорогим удовольствием для среднестатистического зрителя с его среднестатистической зарплатой и прочими проблемами, связанным с пандемией", – рассказывает художественный руководитель Театра имени Чехова Константин Харет.Однако, по словам Харета, ныне главная проблема театра – далеко не в недостатке зрителей."В прошлые годы в холодный сезон платили по 100-140 тысяч леев за отопление. Это было трудно, но решаемо. Сейчас же я просто не представляю, откуда театр возьмет деньги, чтобы оплачивать значительно подорожавшую "коммуналку". На нашем внутреннем административном совете в театре я сказал, что, если платить нам будет нечем, я буду просто вынужден обратиться в Министерство культуры с просьбой временно закрыть театр", – сообщил худрук театра Чехова.Между тем, театр готовит в декабре две премьеры. Вот только детских елок, видимо, в этом году в Театре имени Чехова не будет.С первого декабря разрешается работа в нормальном режиме театров, концертных залов и кинотеатров на территории муниципия с обязательным предоставлением посетителями одного из следующих документов:Также с первого декабря начнут работать в обычном режиме спортзалы, бассейны и спортивные площадки. Их можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации.

https://ru.sputnik.md/20201216/tvorcheskie-lyudi-moldovy-neletalnye-zhertvy-koronavirusa-32914084.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

национальная филармония, театр чехова, в молдове, молдова