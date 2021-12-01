https://ru.sputnik.md/20211201/korruptsiya-i-khoroshie-lyudi-kto-kogo-46835860.html
Коррупция и "хорошие люди": кто кого
Коррупция и "хорошие люди": кто кого
Как именно молдавская власть выполняет предвыборные обещания
2021-12-01T08:30+0200
2021-12-01T08:30+0200
2021-12-01T09:58+0200
радио
борьба
майя санду
коррупция
в молдове
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У борьбы с коррупцией в Молдове - долгая история. С коррупцией боролись, а точнее, обещали бороться все политики с момента обретения Молдовой независимости. Впрочем, лозунги "жос мафия" (долой мафию) у демонстрантов были еще в позднесоветское время.Одна из несомненных причин прихода к власти Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (PAS) – их последовательная антикоррупционная риторика. Но насколько они реализуют свои обещания?Разобраться в вопросе помогут эксперты: политолог Корнелиу Чуря, экс-примар Кишинева Серафим Урекян и священник Виталий Шинкарь.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
борьба, майя санду, коррупция, в молдове, видео
Коррупция и "хорошие люди": кто кого
08:30 01.12.2021 (обновлено: 09:58 01.12.2021)
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" проясняем, насколько правящая партия выполняет свои предвыборные обещания.
У борьбы с коррупцией в Молдове - долгая история. С коррупцией боролись, а точнее, обещали бороться все политики с момента обретения Молдовой независимости. Впрочем, лозунги "жос мафия" (долой мафию) у демонстрантов были еще в позднесоветское время.
Одна из несомненных причин прихода к власти Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (PAS) – их последовательная антикоррупционная риторика. Но насколько они реализуют свои обещания?
Разобраться в вопросе помогут эксперты: политолог Корнелиу Чуря, экс-примар Кишинева Серафим Урекян и священник Виталий Шинкарь.