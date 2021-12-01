https://ru.sputnik.md/20211201/korruptsiya-i-khoroshie-lyudi-kto-kogo-46835860.html

Коррупция и "хорошие люди": кто кого

Коррупция и "хорошие люди": кто кого

Как именно молдавская власть выполняет предвыборные обещания

2021-12-01T08:30+0200

2021-12-01T08:30+0200

2021-12-01T09:58+0200

радио

борьба

майя санду

коррупция

в молдове

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У борьбы с коррупцией в Молдове - долгая история. С коррупцией боролись, а точнее, обещали бороться все политики с момента обретения Молдовой независимости. Впрочем, лозунги "жос мафия" (долой мафию) у демонстрантов были еще в позднесоветское время.Одна из несомненных причин прихода к власти Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (PAS) – их последовательная антикоррупционная риторика. Но насколько они реализуют свои обещания?Разобраться в вопросе помогут эксперты: политолог Корнелиу Чуря, экс-примар Кишинева Серафим Урекян и священник Виталий Шинкарь.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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борьба, майя санду, коррупция, в молдове, видео