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Курс валют на четверг: доллар растет, евро идет вниз
Курс валют на четверг: доллар растет, евро идет вниз
Евро растет в цене по отношению к молдавскому лею
2021-12-01T22:00+0200
2021-12-01T22:58+0200
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 2 декабря. Евро продолжит расти в цене по отношению к молдавскому лею, а доллар несколько подешевеет.Евро станет дешевле на четыре бана и закрепится на уровне 20,0787 лея.Доллар незначительно вырастет в цене и будет стоить 17,7351 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.Что касается остальных валют, то 2 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2401 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6497 лея. Румынский лей опустится до 4,0578 в пересчете на национальную валюту.
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рубль, курс валют в молдове, доллар, евро

Курс валют на четверг: доллар растет, евро идет вниз

22:00 01.12.2021 (обновлено: 22:58 01.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 2 декабря. Евро продолжит расти в цене по отношению к молдавскому лею, а доллар несколько подешевеет.
Евро станет дешевле на четыре бана и закрепится на уровне 20,0787 лея.
Доллар незначительно вырастет в цене и будет стоить 17,7351 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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Что касается остальных валют, то 2 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2401 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6497 лея. Румынский лей опустится до 4,0578 в пересчете на национальную валюту.
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