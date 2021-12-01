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Лавров: с точки зрения выполнения Минских соглашений, Украина - потерянный случай
Лавров: с точки зрения выполнения Минских соглашений, Украина - потерянный случай
Лавров: с точки зрения выполнения минских соглашений, Украина - потерянный случай
2021-12-01T14:02+0200
2021-12-01T14:02+0200
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. "Потерянным случаем" с точки зрения выполнения Минских соглашений назвал Украину министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации, передает РИА Новости."Что касается перспектив выполнения минских договоренностей... Украина, по-моему, это уже потерянный случай с точки зрения данной резолюции СБ ООН", - сказал Лавров.В том же выступлении Лавров подчеркнул, что Киев становится все более наглым по отношению к России, добавив, однако, что "Москва срываться не будет". При этом министр разъяснил, что МИД России был вынужден предать огласке его переписку с коллегами из Франции и Германии."Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается", - сказал он."Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", - подчеркнул Лавров.Он также заявил, что обсудит действия Киева в Донбассе на встречах на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, она намечена на 2-3 декабря.У Сергея Лаврова в Стокгольме намечены встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
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в мире, украина, россия, сергей лавров

Лавров: с точки зрения выполнения Минских соглашений, Украина - потерянный случай

14:02 01.12.2021
© МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
© МИД РФ
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Глава МИД России выступил на "Правительственном часе" в Совете Федерации.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. "Потерянным случаем" с точки зрения выполнения Минских соглашений назвал Украину министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации, передает РИА Новости.
"Что касается перспектив выполнения минских договоренностей... Украина, по-моему, это уже потерянный случай с точки зрения данной резолюции СБ ООН", - сказал Лавров.
"Вы слышали, как президент (Украины Владимир) Зеленский в первые месяцы своего правления заявил: минские договоренности - это плохо, но мы должны их сохранять, потому что это позволяет продолжать санкции Запада против РФ. Все! Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь", - добавил глава МИД.
В том же выступлении Лавров подчеркнул, что Киев становится все более наглым по отношению к России, добавив, однако, что "Москва срываться не будет". При этом министр разъяснил, что МИД России был вынужден предать огласке его переписку с коллегами из Франции и Германии.

"Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается", - сказал он.
"Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", - подчеркнул Лавров.
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Он также заявил, что обсудит действия Киева в Донбассе на встречах на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, она намечена на 2-3 декабря.
У Сергея Лаврова в Стокгольме намечены встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
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