https://ru.sputnik.md/20211201/lavrov-vypolneniya-minskikh-soglasheniy-ukraina-poteryannyy-sluchay-46852998.html

Лавров: с точки зрения выполнения Минских соглашений, Украина - потерянный случай

Лавров: с точки зрения выполнения Минских соглашений, Украина - потерянный случай

Лавров: с точки зрения выполнения минских соглашений, Украина - потерянный случай

2021-12-01T14:02+0200

2021-12-01T14:02+0200

2021-12-01T14:02+0200

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. "Потерянным случаем" с точки зрения выполнения Минских соглашений назвал Украину министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации, передает РИА Новости."Что касается перспектив выполнения минских договоренностей... Украина, по-моему, это уже потерянный случай с точки зрения данной резолюции СБ ООН", - сказал Лавров.В том же выступлении Лавров подчеркнул, что Киев становится все более наглым по отношению к России, добавив, однако, что "Москва срываться не будет". При этом министр разъяснил, что МИД России был вынужден предать огласке его переписку с коллегами из Франции и Германии."Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается", - сказал он."Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", - подчеркнул Лавров.Он также заявил, что обсудит действия Киева в Донбассе на встречах на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, она намечена на 2-3 декабря.У Сергея Лаврова в Стокгольме намечены встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

https://ru.sputnik.md/20211129/razgovor-putin-bayden-46802776.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров