https://ru.sputnik.md/20211201/lukashenko-deystviya-minsk-polsha-granitsy-46852556.html

Лукашенко рассказал о действиях Минска, если Польша закроет границы

Лукашенко рассказал о действиях Минска, если Польша закроет границы

Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу

2021-12-01T13:35+0200

2021-12-01T13:35+0200

2021-12-01T13:35+0200

в мире

граница

польша

беларусь

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43741030_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_738a39fbe6c33a799b6d1b7d84763093.jpg

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что если Польша закроет границу, то в ответ он готов остановить транзит энергоносителей.На уточняющий вопрос, серьезно ли он об этом говорит, Лукашенко ответил: "Конечно, серьезно"."Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" - спросил Лукашенко.По его словам, у России с Украиной южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через "Прибалтику нам на плечах носить - дорог нет"."Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь", - сказал белорусский президент.Он предложил польской стороне закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого. "Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом ты закроешь... Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", - сказал Лукашенко.Также во время интервью Лукашенко сообщил, что Белоруссия потратила на помощь и содержание беженцев на границе с Польшей примерно 25 миллионов долларов.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, которые пытались прорвать границу с Польшей. Их попытки были остановлены польскими силовиками с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр."Двенадцать с половиной миллионов долларов неделю назад заплатили… Сейчас это будет в два раза больше", - сказал Лукашенко в интервью РИА Новости. Он уточнил, что речь идет о расходах на обеспечение мигрантов едой, лечением, на обогрев.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ru.sputnik.md/20211123/migranty-pokidayut-territoriyu-belorussii-46633378.html

https://ru.sputnik.md/20211121/premer-polshi-zayavil-chto-ne-isklyuchaet-zakrytie-granitsy-s-belorussiey-46579693.html

польша

беларусь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, граница, польша, беларусь, александр лукашенко