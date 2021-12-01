https://ru.sputnik.md/20211201/mid-rossii-vs-ukrainy-styagivayut-sily-v-zonu-konflikta-donbasse-46848822.html
МИД России: ВС Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе
МИД России: ВС Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе
Москва также обеспокоена тем, что Киев фактически отказался от мирного урегулирования в Донбассе.
2021-12-01T10:27+0200
2021-12-01T10:27+0200
2021-12-01T10:28+0200
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Вооруженные силы (ВС) Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.По словам Захаровой, там находятся уже половина всего состава вооруженных сил - 125 тысяч человек.Кроме того, представитель МИД России отметила обеспокоенность Москвы фактическим отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе.Захарова отметила, что, в частности, законопроект, внесенный в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским и предусматривающий допуск иностранных подразделений на Украину для совместных учений в 2022 году, прямо противоречит Минским соглашениям.Заявления Киева о якобы готовящемся наступлении России являются истерикой, отвлекающим маневром для дальнейшего военного освоения территории Украины, - также сказала Захарова."На этом фоне развязанная Киевом и его зарубежными покровителями кампания на уровне истерики в СМИ о якобы готовящемся наступлении России - это просто отвлекающий маневр, искусственно созданный повод для дальнейшего военного освоения территории Украины", - заявила представитель МИД."Мы призываем страны НАТО прекратить провокации и поощрения милитаристских планов киевского режима, приложить все силы для побуждения Киева наладить прямой диалог с Донецком и Луганском в целях нахождения устойчивого мирного решения внутриукраинского конфликта в соответствии с комплексом мер, одобренных резолюцией Совета безопасности ООН. Она не просто ссылается на минские договоренности, она их включает в свой текст", - подчеркнула она.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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в мире, украина, россия, мария захарова
МИД России: ВС Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе
10:27 01.12.2021 (обновлено: 10:28 01.12.2021)
Москва также обеспокоена тем, что Киев фактически отказался от мирного урегулирования в Донбассе.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik.
Вооруженные силы (ВС) Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости
.
По словам Захаровой, там находятся уже половина всего состава вооруженных сил - 125 тысяч человек.
"Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины", - отметила Захарова.
Кроме того, представитель МИД России отметила обеспокоенность Москвы фактическим отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе.
"Вызывает серьезную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - сказала она.
Захарова отметила, что, в частности, законопроект, внесенный в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским и предусматривающий допуск иностранных подразделений на Украину для совместных учений в 2022 году, прямо противоречит Минским соглашениям.
Заявления Киева о якобы готовящемся наступлении России являются истерикой, отвлекающим маневром для дальнейшего военного освоения территории Украины, - также сказала Захарова.
"На этом фоне развязанная Киевом и его зарубежными покровителями кампания на уровне истерики в СМИ о якобы готовящемся наступлении России - это просто отвлекающий маневр, искусственно созданный повод для дальнейшего военного освоения территории Украины", - заявила представитель МИД.
"Мы призываем страны НАТО прекратить провокации и поощрения милитаристских планов киевского режима, приложить все силы для побуждения Киева наладить прямой диалог с Донецком и Луганском в целях нахождения устойчивого мирного решения внутриукраинского конфликта в соответствии с комплексом мер, одобренных резолюцией Совета безопасности ООН. Она не просто ссылается на минские договоренности, она их включает в свой текст", - подчеркнула она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.